Weihnachts-Special für die Angels

Zum ersten Mal überhaupt gibt es in der Frauen-Bundesliga wegen des verspäteten Saisonbeginns keine Weihnachtspause. Heute steigt das Bayernderby in Wasserburg

Von Katja Gerstmeyr

Das gab es noch nie: ein Christmas Special, ein Weihnachtsspiel in der DBBL. Weihnachten steht vor der Tür, doch in der DBBL geht der Spielbetrieb weiter. Als Reaktion auf den Corona-bedingt verschobenen Saisonstart wurde auf die traditionelle Weihnachtspause heuer verzichtet. Einen Tag vor Heiligabend steht den XCYDE Angels deshalb eine ganz besondere Partie bevor. Es heißt wieder „Bayernderby“ und der Gegner ist der bislang ungeschlagene TSV Wasserburg. Das Team aus Oberbayern spielt bisher eine perfekte Saison und rangiert nur deshalb auf Tabellenplatz zwei, weil Keltern schon mehr Spiele absolviert hat. Lediglich das verlorene Finale des nachgeholten Top Four- Turniers stellt einen kleinen Makel in der Wasserburger Bilanz dar.

Sidney Parsons kann also stolz sein auf ihre Mannschaft. Die Trainerin geht bereits in die dritte Saison mit dem TSV und ist in Nördlingen aus ihrer aktiven Zeit nur allzu gut bekannt. Sie ist nicht die einzige, die bereits seit mehreren Jahren am Inn zu Hause ist. Zahlreiche Leistungsträgerinnen verlängerten ihren Vertrag und so stand Parsons schnell ein eingespieltes Team zur Verfügung.

Eine der herausragenden Spielerinnen ist Leonie Fiebich, die nicht nur zuverlässig Punkte und Rebounds sammelt, sondern auch eine ausgezeichnete Verteidigerin ist. Auch ihre Nationalmannschaftskolleginnen Svenja Brunckhorst, die auf dem Feld immer den Überblick hat, sowie Dreierschützin Laura Hebecker sind weiterhin Teil der Mannschaft. Außerdem verlängerte die US-Amerikanerin Kelly Moten um ein weiteres Jahr. Sie agiert auf der Point Guard-Position und ist für ihre Gegner meist nur schwer zu stoppen.

Ansonsten beteiligte sich Wasserburg rege am Spielerwechsel zwischen den Vereinen der DBBL. Nachdem ihre ältere Schwester Laura schon das vierte Jahr für Wasserburg aufläuft, entschied sich nun auch Elisa Hebecker von den Halle Lions dafür, an den Inn zu wechseln. Helena Eckerle konnte von Saarlouis abgeworben werden und Verstärkung für die Centerposition kommt aus Heidelberg in Person von Anne Zipser.

Kein Wunder, dass ein derart gut besetztes Team schon so einige Erfolge vorweisen kann. Den Angels steht also keine leichte Aufgabe bevor. Hinzu kommt, dass es sich auch noch um das vierte Spiel innerhalb von nur zwölf Tagen handelt. Für die Nördlingerinnen, die mit einer eher kleinen Rotation spielen, dürfte es eine Herkulesaufgabe werden, eine Mannschaft zu schlagen, die einen breiten Kader hat und zudem mit durchgängig hohen Trefferquoten glänzt. Ein Derby hat aber bekanntlich seine eigenen Gesetze und es wäre auch nicht der erste Überraschungssieg gegen den TSV Wasserburg.

