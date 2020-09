vor 19 Min.

Wemding feiert späten Sieg in Daiting

Ein beachtliches 2:2-Unentschieden schaffte am Freitag im Flutlichtspiel der Sportclub D.L.P. beim Tabellenführer TSV Wemding (am Ball Wemdings Florian Veit).

3:2-Erfolg in letzter Minute. Verfolger Deiningen gewinnt mit 2:1 Toren bei Niederhofen/Ehingen

Von Toni Kutscherauer

TSV Wemding – Sportclub D.L.P. 2:2 (1:1). – Im Nachholspiel traf Ulrich nur den Pfosten und Pascal Heinze gelang im Nachsetzen das 0:1 (15.). Nach Foul an Veit traf Manuel Fensterer vom Punkt zum 1:1 (28.), Gästekeeper Wurm verhinderte weitere Wemdinger Tore. Nach Seitenwechsel klärte ein Gästeverteidiger auf der Linie, gegenüber traf erneut Heinze per Drehschuss zum 1:2 (68.). Chris Luderschmids raffinierter Fernschuss brachte das 2:2 (75.), doch trotz guter TSV-Chancen reichte es nicht mehr zum Heimsieg.

Tore 0:1 Pascal Heinze (15.), 1:1 Manuel Fensterer (28., Foulelfmeter), 1:2 Pascal Heinze (68.), 2:2 Chris Luderschmid (75.). Zuschauer 80.

TSV Mönchsdeggingen – SG Munzinger SV/FC Birkhausen 2:3 (1:2). – Die Gastgeber erwischten bei der empfindlichen Niedderlage den besseren Start: Florian Meyer spritzte in einen Rückpass und traf zum 1:0 (10.), ehe Beck knapp am Gästetor vorbeizielte. Mit einem Doppelschlag drehte Daniel Leiminger nach schöner Kombination und per Kopfball zum 1:2 die Partie (35./37.). Zweimal Göttler und Bäurle besaßen Chancen zum 2:2, doch Tobias Grimmeisen schloss einen schulmäßigen Konter nach Allgeyer-Flanke zum 1:3 ab (72.). Manuel Heubergers Foulelfmeter zum 1:3-Endstand kam zu spät (90.+3).

Tore 1:0 Florian Meyer (10.), 1:1 und 1:2 Daniel Leiminger (35./37.), 1:3 Tobias Grimmeisen (72.), 2:3 Manuel Heuberger (90.+3, Strafstoß). Zuschauer 50.

Sportclub D.L.P. – SV Hausen/Schopflohe 2:0 (2:0). – Die Heimelf startete besser ins Match: Renner schob nach Heinze-Querpass knapp vorbei (8.), ehe Nico Lutz eine Kopfball-Stafette über Ulrich zum 1:0 abschloss (10.). Gegenüber zielte Schreitmüller drüber (24.), bevor Nico Renner mit tollem Schlenzer in den Winkel zum 2:0 traf (26.). Nach dem Wechsel verflachte die Partie. Hausen besaß Chancen zum 2:1, doch Reiber scheiterte an Heimtormann Wurm (69.) und Dominik Schreitmüller vergab nach Deiblers Querpass freistehend.

Tore 1:0 Nico Lutz (10.), 2:0 Nico Renner (26.). Zuschauer 85.

(1:0). – Wolferstadt begann furios: Julian Hönle tankte sich durch und Johannes Hönle musste nur noch zum 1:0 einschieben (2.). Nach 20 Minuten kamen die Gäste besser ins Spiel, doch bis zur Pause gab es keine weiteren Chancen. Sekunden nach Wiederanpfiff erlief sich Jannik Kaspar einen Fehlpass und traf zum 1:1 (46.). Auch im zweiten Durchgang blieben Chancen Mangelware, so blieb es trotz Gelb-rot für Julian Hönle (72.) beim leistungsgerechten Remis.

Tore 1:0 Johannes Hönle (2.), 1:1 Jannik Kaspar (46.). Zuschauer 80.

(0:2). – Zunächst hatten die Gäste die bessere Spielanlage, die Heimelf hielt kämpferisch dagegen. Kleemanns Freistoß landete in der Deininger Mauer (7.), ehe Daniel Deininger einen strittigen Foulelfmeter zum 0:1 versenkte (13.). Der SVNE besaß gute Möglichkeiten, doch erneut Daniel Deininger erhöhte nach Ecke auf 0:2 (45.). Nach Foul an Kleemann verkürzte Michael Mayr per Strafstoß auf 1:2 (47.). Die Gastgeber blieben kämpferisch stark, doch Uhl köpfte nach Rieger-Einwurf am Kreuzeck vorbei (84.). Deiningen besaß keine Chancen mehr und feierte einen glücklichen Sieg.

Tore 0:1 und 0:2 Daniel Deininger (13. Foulelfmeter/45.), 1:2 Michael Mayr (47., Foulelfmeter). Zuschauer 200.

(0:0). – Eine glückliche Punkteteilung für die Gäste, weil die Heimelf zu wenig aus ihrer Überlegenheit machte. Schörger verpasste zweimal, Gästekeeper Zellinger lenkte Schmidts Kopfball an die Latte (39.) und Zwölfer vergab zwei Kopfballchancen. Gegenüber wurde es nur einem bei einem Getümmel gefährlich (33.). Nach Seitenwechsel traf Stefan Hecht mit schönem Distanzschuss zum 1:0 (60.). Heimtormann Leonhard klärte gegen Schneller (64.) und nach Straß’ Chance zum 2:0 (75.) traf Elias Leberle nach weitem Ball freistehend zum 1:1 (82.). Alerheims Hertle sah noch Gelb-rot (84.).

Tore 1:0 Stefan Hecht (60.), 2:0 Elias Leberle (82.). Zuschauer 100.

(0:0). – Im spannenden Topspiel drehte der Spitzenreiter trotz Unterzahl die Partie in der Schlussphase. Wemding begann stärker, doch die Heimelf kämpfte sich ins Spiel und Nikolai Kastner überlupfte Babuccu aus 30 Metern zum 1:0 (40.). Gleich nach Wiederbeginn traf Manuel Fensterer zum 1:1 (48.) und Heimtormann Schäftner klärte mehrmals glänzend. Erneut Kastner gelang per Foulelfmeter das 2:1 (60.), wobei Wemdings Reicherzer Gelb-Rot sah. Der Gast setzte gegen die aufopferungsvolle kämpfende Heimelf voll auf Offensive und wurde belohnt, als Sandro Morena und Manuel Fensterer in den letzten Minuten der Partie noch den 3:2-Erfolg unter Dach und Fach brachten.

Tore 1:0 Nikolai Kastner (40.), 1:1 Manuel Fensterer (48.), 2:1 Nikolai Kastner (60., Foulelfmeter), 2:2 Sandro Morena (88.), 2:3 Manuel Fensterer (90.). Zuschauer 100.

Themen folgen