vor 40 Min.

Wörnitzschützen machen es spannend

Sechster Platz beim Relegationswettkampf reicht Wechingen gerade noch zum Klassenerhalt. Verstärkung durch einen Routinier macht sich bezahlt

Von Kathrin Mädler

Auf der Schießanlage in Leipheim fanden die Aufstiegskämpfe zur Luftgewehr-Bezirksoberliga statt. Da die Wörnitzschützen nach dieser Saison auf dem abstiegsgefährdeten vorletzten Platz gelandet waren, war ein Relegationskampf nötig, um über den Verbleib der Wechinger zu befinden.

Drei Stammschützen traten mit Hilfe eines altbekannten Gesichts an die Feuerlinie. Große Hoffnungen ruhten auf Andreas Buinger. Trotz der abschließenden Schwächephase (93 Ringe) ebnete ihm eine 99er-Serie den Weg zu einem soliden Ergebnis von 383 Ringen. Anders erging es seinem Mannschaftskollegen Andreas Nagel, der mit einer 90er-Serie startete und damit gerade mal auf 369 Ringe kam, was sein schlechtestes Resultat in dieser Saison bedeutete.

Auf Carmen Groß war an diesem entscheidenden Wettkampftag Verlass. Die 97 Zähler glichen die mäßigen 93er-Serien aus, sodass gute 378 Ringe zu Buche standen. Als Glücksgriff erwies sich der Einsatz von Anna-Lena Hauber. Ohne Training schüttelte die Aushilfsschützin satte 382 Zähler aus dem Ärmel. Weil die Teams auf den ersten sechs Plätzen aufsteigen bzw. die Klasse erhalten, bedeuten die 1512 Ringe den sechsten Platz und somit den knappen Klassenerhalt für die zweite Mannschaft der Wechinger in der Bezirksoberliga.

Aufsteiger zur Bezirksoberliga Luftgewehr sind die SG 1858 Monheim, der SV Altstädten 1892, Freyberg-Eisenberg-Zell, Pfuhl, Edelweiß Ariesried und die Wörnitzschützen Wechingen II.

Die Einzelergebnisse der Wechinger (gesamt 1512 Ringe): Andreas Buinger 383 (99/95/96/93), Anna-Lena Hauber 382 (97/95/95/95), Carmen Groß 378 (93/97/93/97), Andreas Nagel 369 (90/92/94/93)

Themen Folgen