Alerheimer Beachturnier ist auch beim vierten Mal ein Erfolg

36 Mannschaften liefern sich heiße Duelle auf den neuen Beachvolleyballfeldern der SG Alerheim.

Zur Eröffnung der neuen Beachvolleyballanlage und zum bereits vierten Alerheimer Beachturnier sind Ende Juli 36 Mannschaften auf die Sportanlage der SG Alerheim gekommen, um sich im 4-gegen-4-Mixed-Beachvolleyball zu messen.

Auf drei Beachvolleyball- und drei Rasenfeldern wurde von früh bis abends gepritscht, geschmettert und um jeden Ball gehechtet. Den weitesten Anreiseweg hatte zum wiederholten Mal ein Team aus der Schweiz, was nochmals unterstreicht, wie gerne langjährige Volleyballfreunde aus dem Ries, den umliegenden Landkreisen und auch von weiter her zum Turnier nach Alerheim kommen. Am Ende und nach 104 Spielen konnte sich in einem packenden Finale „Lampis and Friends“ erst im Tie-Break gegen das junge Team der „Doosköpfe“ aus Wemding durchsetzen. Bereits jetzt steht fest, dass es im kommenden Jahr am 20. Juli heißt: Die Volleyballballabteilung der SG Alerheim lädt zu ihrem fünften Beachvolleyballturnier ein. (AZ)