Grenzschützen Aufhausen verzeichnen neuen Mitgliederrekord

Nach der Rückkehr zur Post-Corona-Normalität ehren die Grenzschützen Aufhausen verdiente Mitglieder und wählen den Vorstand. Freude macht der Mitgliederstand.

Zur diesjährigen Generalversammlung der Grenzschützen Aufhausen hat Vorsitzender Jürgen Link zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste im Schützenheim begrüßen können. Er blickte zurück auf ein erfolgreiches Jahr für den Verein, in dem wieder vermehrt Veranstaltungen stattgefunden haben. Erfreut zeigte er sich auch über den neuen Rekord von aktuell 153 Mitgliedern.

Gauschützenmeister Richard Pfaller verlieh nach einem Grußwort gemeinsam mit dem Vorsitzenden Jürgen Link und dessen Stellvertreter Manfred Schabert zahlreiche Auszeichnungen: Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Jonas Buser, Tim Nitsche und Stefanie Müller geehrt, seit 25 Jahren im Verein sind Axel Erhardt, Michael Erhardt, Stefan Lembeck, Christian Wunder und Joachim Wüst. Für 40 Jahre Treue zum Verein wurden Andreas Bruckmeier, Hilde Eberhardt, Hilde Ganzenmüller, Jürgen Link, Rita Müller und Klaus Thum ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielt Gründungsmitglied Willi Steinmaier für 70-jährige Mitgliedschaft im Verein.

Bei den Wahlen finden die Grenzschützen einen neuen zweiten Jugendwart

Das BSSB-Protektorabzeichen in Silber wurde an den zweiten Vorsitzenden Manfred Schabert verliehen. Michael Erhardt und Ann-Katrin Pollithy wurden mit der Ehrennadel für treue Mitarbeit ausgezeichnet. Stefanie Müller, Nina Link und Alfred Klauser erhielten das Gauehrenzeichen in Bronze.

Bei den anschließenden turnusgemäßen Wahlen löste Tim Nitsche Daniel Klauser – im Übrigen der amtierende Schützenkönig – als stellvertretender Jugendwart ab. Alle weiteren zu wählenden Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Bürgermeister Andreas Bruckmeier betonte in seinem Grußwort die Wichtigkeit des Ehrenamtes und dankte dem Verein und seinen vielen engagierten Mitgliedern für ihr Wirken. Solange alle mit Spaß dabei wären, müsse man sich um Zukunft der Grenzschützen keine Sorgen machen. (AZ)

