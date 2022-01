Basketball

vor 47 Min.

Angels und Sterne: Ergebnisse wie aus dem Ü-Ei

In den letzten drei Spielen gingen die Eigner Angels mit enttäuschten Gesichtern vom Feld, hier (von links) Elina Koskimies, Marina Dzinic, Sami Hill, Mona Berlitz, Asha Thomas, Shereen Sutherland (verdeckt) und Anissa Pounds.

Plus Die Nördlinger Angels wollen in der Mitte der „englischen Woche“ gegen den Titelverteidiger Keltern in die Pokalendrunde einziehen. Auch der spielt heuer sehr wechselhaft

Von Thomas Lambertz

Wenn am Mittwochabend um 19 Uhr Tipp Off bei den Rutronik Stars aus Keltern ist, geht es für die Eigner Angels Nördlingen nicht nur um das erhoffte Erreichen der Pokalendrunde, dem sogenannten Top Four, sondern auch um etwas eigenes Seelenheil. Zu knapp waren die letzten Niederlagen gegen die Favoriten, zu denen auch der heutige Gegner und amtierende deutsche Meister und Pokaltitelverteidiger aus dem Enzkreis gehört.

