Angels wollen in Play-offs das Osnabrück-Trauma überwinden

Die Vorfreude auf die Basketball-Play-offs ist groß im Lager der Eigner Angels. Im Viertelfinale wartet Dauerrivale Osnabrück auf die Nördlingerinnen.

Es sind Play-offs im Basketball, und Nördlingen ist dabei. Der Gegner heißt GiroLive Panthers Osnabrück – schon wieder. Bereits zum fünften Mal treffen die beiden Ligakontrahenten und Tabellennachbarn der 1. Damen-Basketball-Bundesliga aufeinander, was eher das Gefühl von Finalserie verbreitet als den Auftakt der Play-offs. Doch in genau diese starten die Eigner Angels am kommenden Sonntagnachmittag – und das mit realistischen Aussichten auf Erfolg.

Durch den vierten Tabellenplatz nach dem Abschluss der Hauptrunde genießen die Nördlingerinnen Heimrecht, das heißt bei einem möglichen 1:1 in der "Best-of-Three"-Serie würde das dritte und entscheidende Spiel erneut in der Hermann-Keßler-Halle ausgetragen, und der frisch gebackene Pokal-Vizemeister aus Osnabrück müsste dann für das siebte Aufeinandertreffen in dieser Saison zum fünften Mal den langen Weg quer durch Deutschland nach Nördlingen auf sich nehmen.

Basketball Play-offs: Angels haben negative Bilanz gegen Osnabrück

Bei der Frage, wie solch ein Kuriosum zustande kommen kann, lohnt ein Blick in die Ergebnishistorie. Noch vor dem Start der Saison hatten die Panthers aus Osnabrück für das Vorbereitungsturnier, den Angels-Cup, zum ersten Mal im Ries gastiert und nahmen den Pokal prompt mit. Dann folgte der Liga- und Pokalalltag mit lauter Nördlinger Heimspielen, die allesamt verloren gingen, bis dann beim vierten Anlauf nicht nur der Rückrundensieg in Osnabrück gelang, sondern auch der direkte Vergleich gewonnen werden konnte, der dafür sorgt, dass die Angels trotz Punktgleichheit vor den Panthers stehen.

So trägt es sich also nun zu, dass sich die Dauerrivalen der Liga erneut begegnen, mit dem Ziel, möglichst rasch zwei Siege zu erspielen. Gelingt dies, ist der Weg frei in die Halbfinals, die wahrscheinlich gegen den Pokalsieger und Tabellenersten aus Hannover ausgetragen werden, der durch seine Pole-Position in der Tabelle in jeder Play-off-Serie Heimrecht genießen. Die Verlierer der Halbfinals spielen dann in einem Hin- und Rückspiel um die Bronzemedaille, was bedeutet, dass die Angels bei einem Weiterkommen in die nächste Runde auf jeden Fall um eine Medaille spielen werden, was auch das ausgeschriebene Ziel der Mannschaft ist.

GiroLive Panthers Osnabrück glänzen mit ausgezeichneter Jugendarbeit

Doch wen erwartet Nördlingen am Sonntag? Obwohl Osnabrück bestens bekannt scheint, hat sich das Team doch entscheidend verändert. Mit Frieda Bühner und Jenny Strozyk hat es zwei Rückkehrerinnen in seinen Reihen, die das Team tragen. Mit fünf weiteren Deutschen dürfte Osnabrück das Leitbild in der ersten Liga sein, was Nachwuchsförderung von deutschen Spielerinnen angeht. Noortje Driessen, Stella Tarkovicova, Aldona Morawiec und Paisley Johnson komplettieren das Team und sind wichtige Stützen und Punktelieferantinnen. Die Ausgeglichenheit des Osnabrücker Teams macht sich bemerkbar, sind sie doch die einzige Mannschaft, die den Tabellenführer aus Hannover gleich doppelt schlagen konnten. Nur vergangenen Sonntag zog man im Pokalfinale den Kürzeren.

Die Gastgeber aus Nördlingen müssen hingegen auf eine nicht sehr erfolgreiche jüngere Vergangenheit zurückblicken. Von den jüngsten drei Ligaspielen konnte keines gewonnen werden, was größtenteils auf die offensive Harmlosigkeit der Angels zurückzuführen ist. Dass sich die Angels vor allem dahingehend werden steigern müssen, ist auch Trainer Tony Imreh bekannt, für den es ebenso die ersten Play-offs mit den Angels sind. Bekanntlich musste die Saison 2020 wegen Corona abgebrochen werden, wodurch der dritte Platz der Nördlingerinnen unbelohnt blieb.

Viertelfinal-Spiele sind kostenlos im Stream zu sehen

Nun sind aber alle Augen auf Sonntag gerichtet, wenn in der Hermann-Keßler-Halle um 16 Uhr der Ball wie üblich zum Jump Ball hochgeworfen wird und hoffentlich eine erneut volle Halle richtig Stimmung macht, denn schließlich geht es um nichts anderes als die deutsche Meisterschaft! Und eines ist bereits jetzt sicher: Gewinnt Nördlingen am Sonntag, gibt es noch mindestens ein weiteres Spiel in der Hermann-Keßler-Halle.

Dauerkarten haben keine Gültigkeit in den Play-offs, die reservierten Plätze sind jedoch weiterhin für die Dauerkartenbesitzer freigehalten, die an der Tageskasse nur ein Ticket für ihren gewohnten Platz erwerben müssen. Auch von zu Hause aus können Fans das Spiel und auch die zweite Partie in Osnabrück verfolgen, denn finanziert durch Spenden haben die beiden Vereine die Bezahlschranke beim Livestream-Anbieter sporttotal.tv für die beiden Spiele aufgehoben.