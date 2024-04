Eigner Angels holen finnischen Meister-Coach

Niko Kuusi wird der neue Trainer der Nördlinger Basketballerinnen. Den Finnen hatten die Angels schon im vergangenen Jahr auf dem Schirm.

Die Trainer-Frage ist gelöst: Der neue Headcoach der Eigner Angels heißt Niko Kuusi und kommt aus Finnland, wie der Verein bekannt gibt. Der 35-jährige Inhaber der A-Lizenz tritt damit die Nachfolge des Letten Matīss Rožlapa an, der die Angels, für alle überraschend, nach einer überaus erfolgreichen Saison verlassen hat und zum Ligakonkurrenten nach Saarlouis abgewandert ist.

Kuusi krönte seine langjährige Tätigkeit beim finnischen Erstligaclub ToPo Helsinki erst letzte Woche mit dem souveränen Gewinn der Meisterschaft. Zudem fungiert der Finne als Assistant Coach der U18-Nationalmannschaft seines Landes und gelte als ausgesprochener Development-Coach. Damit füge er sich passgenau in die Philosophie des Nördlinger Erstligisten und führt den eingeschlagenen Weg fort: junge Spielerinnen werden gefördert, erhalten substanzielle Einsatzzeiten und damit Verantwortung. So konnten in der vergangenen Saison Athletinnen wie Nicole Brochlitz, Mariam Haslé-Lagemann, Enija Viksne und Anna Löffler einen großen Schritt in ihrer Entwicklung nach vorn machen, was nicht zuletzt ein Grund dafür ist, dass sie dem Programm treu bleiben. Zumindest für drei letztgenannten.

Niko Kuusi wird neuer Trainer der Nördlinger Angels

Mit Brochlitz sei man noch in Verhandlungen, hoffe aber auch hier, dass die beste deutsche Dreier-Werferin ein weiteres Jahr in das Angels-Trikot schlüpft, so der sportliche Leiter des Vereins Martin Fürleger. Zu seinem neuen Coach sagt er: "Niko war nach dem überraschenden Abgang von Matīss sofort unser Plan A, nachdem wir ihn bereits im letzten Sommer verpflichten wollten. Damals hatte er uns noch aus familiären Gründen abgesagt, der Kontakt zu ihm ist jedoch auch während der Saison nie abgerissen und so hat er uns mit seiner Expertise bereits bei den Verpflichtungen von Roosa Lehtoranta und Erika Davenport unterstützt. Wir freuen uns sehr, dass wir Niko als neuen Headcoach der Angels verpflichten konnten. Gemeinsam haben wir einen mehrjährigen Plan, wie wir den Basketballstandort Nördlingen weiter ausbauen und festigen wollen."

Der finnische Meister-Coach kommt mit seiner Partnerin Saara und Baby Leonie ins Ries. Schon im Mai wird er zu einer Kurzvisite in Nördlingen erwartet, um die Gegebenheiten und die wichtigsten handelnden Personen im Verein persönlich kennenzulernen. Befragt nach seinen Erwartungen und seinen Zielen gab Kuusi folgendes Statement ab: "Ich bin überglücklich, den Angels beizutreten, und freue mich auf die kommende Saison. Als der Kontakt zu Nördlingen zustande kam, hat es einfach Klick gemacht und ich (und unsere Familie) haben die Entscheidung getroffen, diese tolle Chance zu ergreifen. Ich hoffe, ich kann etwas bewirken und den Angels helfen, den bestmöglichen Basketball zu spielen – wir sehen uns in der Halle!“

Nachdem die Meisterschafts-Feierlichkeiten in Finnland nunmehr abgeklungen sind, wird Kuusi sich in den nächsten Wochen zusammen mit der sportlichen Leitung der Angels um die personelle Zusammensetzung seiner neuen Mannschaft kümmern. (AZ)

