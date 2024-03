Für die Angels Nördlingen heißt es siegen oder fliegen

In den DBBL-Play-offs geht es am Donnerstagabend um alles für die Nördlinger Basketballerinnen. Was nach zwei Niederlagen gegen Halle für die Angels spricht.

So hatte man sich das im Nördlinger Lager nicht vorgestellt. Vor wenigen Wochen gab man auf der Zielgeraden den Heimvorteil in den Play-offs ab, was dem Team jetzt ein wenig auf die Füße zu fallen scheint. Mit einem 0:2-Rückstand kommt man aus den ersten beiden Spielen der Viertelfinalbegegnungen aus Halle zurück und muss nun zwingend gewinnen, um die Serie in ein viertes Spiel zu schicken. Denn es gilt: Welche Mannschaft zuerst drei Spiele für sich entscheidet, zieht ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft ein. Sollte man also erneut das Nachsehen haben, ist die Saison noch am Donnerstagabend vorbei.

Dennoch ist noch nichts verloren, dafür aber noch alles möglich, denn hier kommen drei Gründe, warum Nördlingen dieses dritte Spiel gewinnen wird und es dadurch am Karsamstag ein weiteres Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gibt:

Heimvorteil: Nördlingens Heimbilanz ist besser als die Auswärtsbilanz von Halle. Teamstatistiken: Nördlingen hat durchschnittlich die größere Offensivpower und kassiert weniger Punkte als Halle. Individuelle Klasse: Mit Erika und Naomi Davenport hat Nördlingen einen klaren Vorteil unter dem Korb und ist mit Nicole Brochlitz und Roosa Lehtoranta aus der Distanz ebenso gefährlich wie Halle.

Angels Nördlingen in den Play-offs: Team glaubt weiter an seine Chance

Mariam Haslé-Lagemann, die in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht und vor allem in der ersten Hälfte des zweiten Spiels ihre Qualitäten gezeigt hat, beurteilt die Viertelfinalserie bisher so: „Im ersten Spiel haben wir unseren Game Plan nicht durchgezogen. Wir waren nicht energisch und aggressiv genug und haben zu viele Fehler gemacht. Im zweiten Spiel war das zwar besser, aber leider hat es trotzdem nicht gereicht.“ Auf die Frage, wie man nun in das dritte Match geht, antwortet sie: „Ein magisches Rezept gibt es natürlich nicht, aber wir werden weiterhin um jeden Ball und um jeden Rebound kämpfen und am Ende mit unserer Defense den Sieg holen!“

Man ist also heiß auf eine Revanche und weiß um die Chancen. Damit das möglichst gelingt und die Nördlinger Fans noch ein weiteres Spiel ihrer Pokalvizemeisterinnen erleben können, braucht es unbedingt die Unterstützung von den Zuschauerrängen. Wer an vergangene Spiele zurückdenkt, weiß um die unglaubliche Atmosphäre, die in der Hermann-Keßler-Halle entstehen kann.

Turnerinnen des TSV Nördlingen unterhalten in der Halbzeit

In der Halbzeitpause erwartet alle Zuschauerinnen und Zuschauer eine Airtrack-Show der Leistungsturnerinnen des TSV Nördlingen. Außerdem haben alle Gäste die Möglichkeit, sich mit einer Beteiligung an der Initiative „Save the Angels“, die einen Beitrag zur finanziellen Sicherung der Angels in der 1. Bundesliga darstellt, an der „Wall of Support“ zu verewigen.

Am Gründonnerstag, um 19 Uhr, ist Hochball dieses Endspiels. Tickets gibt es wieder immer online unter eigner-angels.de oder an der Abendkasse. Sollte es den Angels gelingen, das Spiel zu gewinnen, findet die vierte Begegnung der Viertelfinalserie am Karsamstag um 18.30 Uhr statt – gleicher Ort, gleicher Gegner, gleiche Ausgangssituation: Siegen oder fliegen!