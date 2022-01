Basketball

08:00 Uhr

Nördlinger Angels: Training mit Maske

Angels-Trainer Ajtony Imreh ist für seine akribische Spielvorbereitung bekannt. Davon konnte diese Woche beim Training mit einem dezimierten Kader nicht die Rede sein. Das Spiel in Heidelberg wurde letztlich abgesetzt und auch das Derby am kommenden Mittwoch gegen Wasserburg ist fraglich.

Von Kurt Wittmann

Das für Samstag angesetzte Bundesligaspiel der Eigner Angels in Heidelberg muss verschoben werden. Nachdem ein am Montag eingereichter PCR-Pool-Test der gesamten Mannschaft ein positives Ergebnis anzeigte, schrillten bei den Verantwortlichen der BG Donau-Ries, dem Heimatverein der Eigner Angels, die Alarmglocken. Nach der Spielabsage vom letzten Wochenende aufgrund einiger positiver Fälle im Team hatte man sich eigentlich gedanklich darauf eingestellt, am Samstag in Heidelberg anzutreten, wenn auch vielleicht leicht dezimiert und schlecht vorbereitet. Zwei Spielerinnen wären erst einen Tag vor dem Spiel aus der Quarantäne freigetestet worden. Vorsichtshalber hatte Schatzmeister Peter Struck noch Geld freigegeben, um personell nachlegen zu können und man konnte mit Kim Pierre-Louis kurz vor Toreschluss noch einen Hammer-Transfer tätigen (die RN berichteten).

