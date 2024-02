Nördlinger Basketballer wollen Halbfinale der Play-offs erreichen

Im Rückspiel gegen Culture City Weimar/Jena II kann der TSV Nördlingen ins Halbfinale kommen. Doch die Rieser Basketballer sind gewarnt.

Es war ein packendes und spannendes Duell vor einer atemberaubenden Kulisse, als die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Freitag einen knappen 74:69-Erfolg im ersten Play-off-Spiel gegen Culture City Weimar/Jena II feiern durften. Damit nutzten die Rieser den Heimvorteil in der Best-of-Three-Serie gegen einen unangenehmen Gegner aus Weimar und haben im zweiten Spiel die Chance, den Einzug in die nächste Runde, das Halbfinale, perfekt zu machen.

Doch die jungen Thüringer bewiesen im ersten Aufeinandertreffen, trotz der mit rund 1100 Zuschauern beeindruckenden gegnerischen Kulisse, dass sie keinesfalls leicht zu schlagen sind. Das Team von Trainer Farsin Hamzei ärgerte den TSV lange, überzeugte mit intensiver Defensive und Variabilität im Angriff, und lag vor dem Schlussviertel sogar noch mit 58:50 in Führung. Am Ende war allerdings die Erfahrung der Gastgeber, allen voran der beiden Routiniers Eichler und Seeberger, entscheidend, um das Spiel noch einmal zu drehen und den knappen Sieg zu feiern.

73 Bilder Nördlinger Basketballer starten mit Erfolg in die Play-offs Foto: Jochen Aumann

Play-offs: TSV Nördlingen möchte ins Halbfinale kommen

Nun ist sind die Nördlinger gewarnt und möchten insbesondere an die starke Leistung in der Verteidigung, samt intensiven Druck auf den Ball, anknüpfen, mit der das Team ganze 17 Turnover beim Gegner provozierte. Im Angriff konnte sich Trainer Ajtony Imreh wie gewohnt auf Kapitän Josef Eichler verlassen, der mit 20 Punkten Topscorer wurde. Einen Sahnetag erwischte zusätzlich Guard Daniele Minguilllon, der sowohl mehrere Dreier als auch nach Zug zum Korb erfolgreich abschloss und auch die Schwarzenberger-Brüder spielten stark auf.

Mit Neuzugang Danny Bodine hat Imreh außerdem noch eine weitere Waffe hinzugewonnen, die von Spiel zu Spiel besser werden dürfte. So können die Rieser die lange Auswärtsfahrt selbstbewusst antreten und werden, in Weimar angekommen, alles versuchen, um den zweiten Sieg und damit das Weiterkommen klarzumachen. Gelingt dies nicht, wartet ein besonders spannender Basketballabend auf die TSV-Fans, denn dann würde in einem Entscheidungsspiel in der Hermann-Kessler-Halle der Sieger der Serie ermittelt werden. Doch wenn es nach Imreh geht, will es der TSV dazu gar nicht kommen lassen und der Konkurrenz bereits am Samstag beweisen, dass der Weg der Rieser in dieser Saison noch lange nicht beendet ist. Tip-off ist am Samstag um 18 Uhr in der Asbachhhalle in Weimar.