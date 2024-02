Basketball

TSV-Basketballer stehen mit einem Bein im Play-off Halbfinale

Plus Die TSV-Basketballer siegen in einem dramatischen Spiel gegen Weimar/Jena II. Die unglaubliche Leistungssteigerung im letzten Viertel lässt die Fans toben.

Von Maximilian Bosch

Der Saisonhöhepunkt hat gehalten, was er versprochen hatte: Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie im Play-off-Viertelfinale siegen die Basketball-Herren des TSV Nördlingen mit 74:69 gegen Culture City Weimar/Jena II. Nachdem die Rieser den Gegner bis zur Halbzeit im Griff hatten, drohte die Partie nach einem katastrophalen dritten Viertel im Desaster zu enden. Doch am Ende befreite sich das Team von Trainer Ajtony Imreh in beeindruckender Weise aus dem Schlamassel, in den es sich manövriert hatte, und brachte die Hermann-Keßler-Halle damit zum Beben.

Rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten am Freitagabend den Weg in den Rieser Sportpark gefunden und boten die passende Kulisse für ein Spiel, das noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Die Nördlinger konnten mit voller Mannschaft antreten, anders als im Vorjahr, als Center Josef Eichler kurzfristig ausfiel. Tatsächlich war die Mannschaft noch verstärkt worden: Rückkehrer Philipp Steinmeyer war beim TSV wieder im Team, dazu kam US-Amerikaner Danny Bodine zu seinem ersten Einsatz, auch wenn der Neue im Team noch kein Faktor im Nördlinger Spiel war.

