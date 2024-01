Ein Leben im Dienst des FSV Reimlingen

Plus Beim Bezirksehrenamtstag zeichnet der BFV unter anderem Markus Rathgeber vom FSV Reimlingen aus – er gehört zu denen, ohne die im Sport nichts geht.

Ob Trikotwäscherin, Platzwart, Jugendtrainer, Reinigungskraft, Kuchenbäckerin oder Funktionär wie Vereinsvorsitzender oder Abteilungsleiter – die Tätigkeiten, welche die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den schwäbischen Sportvereinen ausüben, sind vielfältig und unverzichtbar. Darüber herrschte bei den Festrednern anlässlich des 25. Bezirksehrenamtstages des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) im Kurhaus in Augsburg-Göggingen Übereinstimmung. Dabei erhält auch Markus Rathgeber vom FSV Reimlingen eine Auszeichnung für seine großen Verdienste.

Insgesamt 57 Männer und 17 Frauen vom Ries bis ins Allgäu wurden mit Urkunden und Uhren des Verbandes ausgezeichnet. „Wir haben somit die größte Zahl der zu ehrenden Personen und damit verbunden auch die umfangreichste Besucherzahl“, betonte der Ehrenamtsbeauftragte im Bezirk Schwaben, Günther Brenner, im Rückblick auf die gleichen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren.