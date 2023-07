Breitensport

17:30 Uhr

SpVgg Deiningen feiert drei ausgelassene Tage

Plus Zum 75-jährigen Bestehen fährt die SpVgg Deiningen ein gewaltiges Programm auf und zeigt die Vielfalt ihrer Abteilungen. Große Emotionen prägen den Festabend.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Es war ein großes, ja großartiges Festwochenende, das die SpVgg Deiningen anlässlich ihres 75-jährigen Gründungsjubiläums zelebriert hat. Ein Höhepunkt jagte den anderen und letztlich konnten sich alle sieben Abteilungen präsentieren. Nur die Stockschützen waren an der Ausübung ihrer Sportart gehindert, weil auf deren Areal das Festzelt stand.

Ein Tennisturnier für Jugendliche, Aktive und Oldies war der erste Programmpunkt an sportlichen Aktivitäten. Ein Spiel der Deininger Fußball-AH schloss sich nahtlos an und Livemusik mit Fun Music war ganz nach dem Geschmack des Publikums mittleren und älteren Alters. Erster Programmpunkt am Samstag war der Mudman Battle, ein Hindernis-Sprint-Wettbewerb, an dem weit mehr als 200 Personen aller Altersklassen teilnahmen und der die Teilnehmer dazu zwang, an oder auch über eigene Leistungsgrenzen zu gehen. Die Freiwillige Feuerwehr Deiningen sorgte bei Teilnehmern und Publikum für Abkühlung angesichts Temperaturen von 35 Grad.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .