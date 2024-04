TSV Oettingen erweitert sein Sportangebot

Kinder, Jugend und Inklusion rücken vermehrt in den Fokus im Sportpark Weißes Kreuz. Verdiente Mitglieder werden bei der Jahreshauptversammlung geehrt.

Zur Jahreshauptversammlung hat der Vorstand des TSV Oettingen ins Vereinsheim Sportpark Weißes Kreuz eingeladen. In seinem Grußwort stellte der stellvertretende Bürgermeister Markus Eisenbarth unter anderem die enorme Wichtigkeit des TSV Oettingen für die Stadt heraus.

Der neue Vorstand des Vereins hat im September 2023 seine Tätigkeit aufgenommen. Die Vorstandsgruppe um Lin Sitta hat die Tätigkeiten in vier Aufgabenfelder aufgeteilt. Vorstandssprecher Sitta ist für die Organisation sowie Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verantwortlich. In seinem Vortrag ging er zunächst auf die Organisation und Struktur des Vereins ein. Der Verein hat aktuell 1339 Mitglieder, die sich aus 850 Erwachsenen und 489 Kindern und Jugendlichen zusammensetzen. Tobias Rusch zeichnet für den Bereich „Infrastruktur und Nachhaltigkeit“ verantwortlich, er teilte den Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen in einem Nebengebäude des TSV-Sportparks mit. Neben einem Fitnessraum wurden eine neue Sauna, ein Ruheraum sowie ein neuer Duschbereich mithilfe umfangreicher Eigenleistungen erstellt. Weiterhin präsentierte Rusch eventuelle Investitionen, die zur Energieeinsparung genutzt werden könnten.

TSV Oettingen plant Inklusionssportgruppe Boccia

Nico Fall, der für den Bereich Soziales, sowie gemeinsam mit Tobias Rusch auch für den Bereich Sport verantwortlich ist, möchte in seinen Bereichen das sportliche Angebot beim TSV Oettingen erweitern. So ist unter anderem der Sportbetrieb mit einer Inklusions-Sportgruppe mit der Sportart Boccia geplant. Außerdem gibt es in verschiedenen Abteilungen und auf Vorstandsebene Überlegungen, das Sportangebot für Kinder und Jugendliche noch attraktiver zu gestalten. Zum Beispiel führen die Fußballer für die Drei- bis Fünfjährigen ein BallKids-Angebot ein und die Abteilung Lauftreff-Triathlon-Leichtathletik hat ein Trainingsangebot „FlitzKiz“ entwickelt, um Kinder ab zehn Jahren an den Ausdauersport heranzuführen. Dass sich gute Jugendarbeit auszahlt, zeigt das Beispiel der ehemaligen Oettinger Spielerin Antonia Dehm, die beim FC Bayern München spielt und es zur Nominierung einer Jugendnationalmannschaft geschafft hat. Dafür hat nun der TSV Oettingen eine Förderung zum Zwecke der Jugendarbeit vom DFB/BFV erhalten.

Vorstandsmitglied Klaus Fickel, verantwortlich für den Bereich Finanzen, stellte die sehr gute Finanzlage des Vereins dar, was auch die Kassenprüfung bestätigte. Als weiterer Tagesordnungspunkt standen die Berichte der einzelnen Abteilungen auf dem Programm. In allen Sparten wird hervorragende Arbeit geleistet, deshalb ging auch ein großes Dankeschön an alle Übungsleiter und Helfer, ohne die der TSV Oettingen sein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Sportangebot nicht durchführen könnte.

"Ehrenoskar" für Michael und Karlheinz Nedoma

Anschließend wurden von Nico Fall und TSV-Beirätin Katharina Kaufmann die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften durchgeführt. Für große Heiterkeit sorgten Fotos aus dem TSV-Archiv von den langjährigen Mitgliedern, als sie noch junge Sportler waren. Der diesjährige „Ehrenoskar“ wurde an die Brüder Michael und Karlheinz Nedoma verliehen. Michael Nedoma ist seit über zwei Jahrzehnten in diversen Bereichen für den TSV Oettingen tätig gewesen, unter anderem als Fußballtrainer und Schriftführer. Sein Bruder Karlheinz ist seit über zehn Jahren für die umfangreiche Mitgliederverwaltung zuständig. (AZ)