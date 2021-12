631 Punkte in knapp 400 Spielen

Der SV Niederhofen-Ehingen führt die „Ewige Tabelle“ der Kreisklasse Nord 1 an. Dabei haben die Nordrieser noch nie die Meisterschaft in dieser Spielklasse errungen.

Die sogenannte „Ewige Tabelle“ der Fußball-Kreisklasse Nord 1 wird seit der Saison 2001/02 geführt. Sie wird angeführt vom SV Niederhofen-Ehingen (jetzt SG Niederhofen/Hausen), der es in 16 Spielzeiten (399 Spiele) auf 631 Punkte brachte. Die Trefferbilanz (665:529) ist deutlich positiv.

Der SVN/E spielte insgesamt vier Jahre in der Kreisliga (2008/09 und von 2011 bis 2014) und wurde in der Kreisklasse Nord 1 nie Meister, aber viermal Vizemeister. 2005 wurde das Entscheidungsspiel gegen den SV Aislingen 0:3 verloren, 2008 wurde durch einen 1:0-Sieg über den FSV Buchdorf der erste Aufstieg in die Kreisliga gefeiert, 2011 folgte durch ein 4:3 im Elfmeterschießen gegen den SV Eggelstetten der zweite Aufstieg und 2015 scheiterten die Nordrieser gegen den TSV Wertingen II im Elfmeterschießen. 2005, 2008 und 2015 war jeweils Kay Brabandt der Trainer, 2011 stand Matthias Spörl auf der Kommandobrücke.

Relegationsspiel vor 1100 Zuschauern in Grosselfingen

In der ewigen Tabelle auf Platz zwei liegt der SC Nähermemmingen-Baldingen mit insgesamt 13 Saisonen, in denen 338 Spiele absolviert und dabei 497 Punkte erreicht wurden (575:495 Tore). Die Nördlinger Stadtteilmannschaft belegte von 2005 bis 2011 regelmäßig einstellige Tabellenplätze und schaffte dann 2012 unter Trainer Johann Kleebauer die Vizemeisterschaft und im entscheidenden Relegationsspiel gegen den FC Pfäfflingen-Dürrenzimmern vor 1100 Zuschauern in Grosselfingen den Aufstieg in die Kreisliga, der der SCN/B dann drei Jahre lang angehörte. Dritter der ewigen Tabelle ist die SpVgg Ederheim mit zwölf Saisonen, 463 Punkten aus 289 Spielen und einem Torverhältnis von 531:408.

Die weitere Rangfolge der ewigen Tabelle: 4. Lauber SV, 5. SpVgg Minderoffingen, 6. SV Großsorheim, 7. SpVgg Löpsingen, 8. FC Maihingen, 9. SG Alerheim, 10. SV Schwörsheim-Munningen.

Im Zeitraum seit 2001 gab es zwölf verschiedene Meister. Der TSV Nördlingen II und der FSV Reimlingen wurden je dreimal Meister. In 20 Jahren musste nur ein einziges Mal ein Entscheidungsspiel die Meisterschaft entscheiden: In der Saison 2009/10 kamen der TSV Hainsfarth und der FC Maihingen mit je 58 Punkten ins Ziel. Das Spiel um die Meisterschaft gewann der TSV Hainsfarth mit 2:1. Der FC Maihingen stieg dennoch auf, weil er gegen den TSV Unterthürheim 2:0 gewann; seitdem gehört der FCM ohne Unterbrechung der Kreisliga an.

Die ewige Tabelle umfasst insgesamt 44 verschiedene Vereine. Drei Vereine haben nur jeweils eine Saison in der Kreisklasse absolviert, nämlich der SV Holzkirchen, die FSG Mündling-Sulzdorf und der TSV Wemding II.