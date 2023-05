A-Klasse Nord: SC Wallerstein bezwingt den Tabellenführer

Plus Während der FC Maihingen II den Abstand zum Abstiegsplatz vergrößert, verliert die SG Großsorheim/Hoppingen gegen Wechingen wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der A-Klassen-Tabellenführer SV Megesheim zeigt nach einer dominanten Saison Schwächen im Endspurt. Auf den 4:2-Sieg der Vorwoche folgte am Wochenende eine 2:3-Niederlage beim SC Wallerstein, was der Konkurrenz Gelegenheit zum Aufholen gab. Die hat aber Kreisklassen-Absteiger Ederheim nicht nutzen können, die Rieser verloren beim SV Otting mit 1:2.

Tore: 1:0 Sebastian Hofmann (36.), 2:0 Gabriel Stimpfle (80.); Zuschauer: 30.