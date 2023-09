Fußball

Die SpVgg Deiningen befreit sich aus dem Keller

Das Kellerduell zwischen der SpVgg Deiningen (in Schwarz-Rot) und dem FSV Marktoffingen entscheiden die Deininger mit 2:1 für sich.

Plus Fußball Kreisliga Nord: Im Duell mit Marktoffingen bleibt die SpVgg Sieger. Kantersiege für Hainsfarth und Ebermergen.

Am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga-Saison muss sich der TSV Wemding der neuen SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf deutlich geschlagen geben, 8:0 heißt es am Ende für den Aufseiger. Deiningen fährt wichtige drei Punkte im Kellerduell mit Marktoffingen ein.

SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf – TSV Wemding 8:0 (3:0). Bei herrlichem Fußballwetter zeigte die SG ihren Fans eine Galavorstellung. Nach verhaltenem Beginn mit je einem Torschuss auf beiden Seiten gingen die Platzherren in Führung. Johannes Fritz schob nach Zuspiel von Tim Scheithauer nach einer Viertelstunde zum 1:0 ein. Marco Rühl von der SGE nahm ein Zuspiel von Georg Heckel auf und besorgte das 2:0 (33.). Kurz vor der Pause bauten die Hausherren die Führung weiter aus, als Stefan Falch ein Zuspiel von Scheithauer verwertete. Eine Minute nach Wiederanpfiff vollstreckte Scheithauer seinen Alleingang zum 4:0. Einen Abwehrfehler der Gäste nutzte in der 57. Minute wiederum Scheithauer zum 5:0. In der 65. Minute erlief sich Johannes Fritz mit viel Willen einen langen Ball und bediente Scheithauer mustergültig, der sich mit seinem lupenreinen Hattrick zum 6:0 bedankte. Eine Viertelstunde vor Schluss legte Michael Fritz auf Stefan Falch auf, der volley zum 7:0 abschloss. Fünf Minuten vor Ende netzte Falch nach Zuspiel von Andreas Göttler zum 8:0-Endstand ein. Zuschauer: 170. (sge)

