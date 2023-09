Eintracht T.R.B. nimmt die Punkte aus Schwörsheim mit

Plus Fußball A-Klasse Nord: Wörnitzstein gerät beim SVO mit 1:5 unter die Räder. Wallerstein ist neuer Tabellenführer.

Der SC Wallerstein hat die Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Nord nach dem Unentschieden letzte Woche mit einem 2:0-Sieg in Maihingen zurückerobert. Der SV Wörnitzstein-Berg II kassierte in der vorgezogenen Partie beim SV Otting eine überraschend deutliche 1:5-Niederlage. Auffallend: Alle Heimmannschaften mussten mit Ausnahme von Otting eine Niederlage hinnehmen. Der SVO stürmte damit auf den zweiten Tabellenplatz, einen Punkt vor dem SV Wechingen.

Großsorheim/Hoppingen – SV Wechingen 2:4 (1:1). Axel Dürwangers 0:1 aus der 10. Minute glich Christoph Beck kurz darauf aus. Nach der Pause hatte aber der SVW die Oberhand. Simon Greiner (60.), Tom Hertle (64.) und Marco Schröppel (67.) nutzten einen Zwischenspurt der Gäste zum 1:4. Zwar traf Jakob Ganzenmüller in der 83. Minute noch für den Gastgeber, doch es reichte für die Hausherren nicht mehr, die Wechinger Führung noch entscheidend zu verkürzen oder vielleicht den Ausgleich zu erzielen. Zuschauer: 100. (bih)