FC Nordries verpasst Aufstieg: "Das Spiel dürfen wir nie verlieren"

Plus In der Relegation verliert der FC Nordries gegen Peterswörth. Dabei haben die Rieser in den Schlussminuten diverse Chancen, um den Ausgleich zu erzielen.

Der FC Nordries bleibt eine weitere Saison in der B-Klasse Nord I, während der SSV Peterswörth in einem weiteren Relegationsspiel gegen die SpVgg Bachtal III am Donnerstag in Staufen-Syrgenstein den Aufstieg in die A-Klasse perfekt machen kann. Vor 320 Zuschauern in Ebermergen münzte die SSV Peterswörth zwei Abwehrfehler in Tore um und gewann letztlich 2:1.

Bereits die erste Ecke für den FCN führte zu einem turbulenten Durcheinander im Strafraum des SSV, doch letztlich scheiterte Ousmane Cisse an Torwart Daniel Gandenheimer. Die erste SSV-Chance ergab sich durch einen Freistoß von Guiseppe Leone aus 25 Metern, doch der FCN-Torwart Richard Sulcz lenkte den Ball mit einer Hand über die Latte. Eine Viertelstunde war gespielt, als Cisse die nächste Chance hatte, aber sein Schuss aus acht Metern wurde geblockt.

