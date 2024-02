Fußball

vor 32 Min.

Fußball im Ries: Das waren die Vorbereitungsspiele am Wochenende

Plus FSV Marktoffingen ist beim 0:5 gegen Unterschneidheim noch nicht auf Touren, auch der FSV Reimlingen muss einstecken. Nördlingens Zweite siegt torreich.

Von Klaus Jais

Ein vollgepacktes Testspielwochende haben die Fußballvereine aus dem Ries hinter sich. Dabei zeigten einige Mannschaften bereits eine gute Frühform. Das Spiel des TSV Nördlingen gegen Waldhausen kam nicht zustande.

Der FSV Marktoffingen unterlag in einem Vorbereitungsspiel dem SC Unterschneidheim mit 0:5. Die Gäste, aktuell Tabellenvierter der württembergischen Kreisliga A2, führten zur Pause durch die Tore von Simon Joas (12.) und Marco Neuhäusler (18.) 2:0. Nach einer Stunde erhöhte der Ex-Marktoffinger Andreas Birkle auf 3:0. Mit einem Doppelschlag (79./80.) schraubte Nicolas Wünsch das Ergebnis auf 0:5. Die SpVgg Deiningen gewann ihr erstes Testspiel mit 3:2 beim TSV Monheim. Robin Welchner hatte die Gäste nach zehn Minuten in Führung gebracht, Tobias Roßkopf glich bereits drei Minuten später aus. In der zweiten Hälfte besorgte Leon Dammer die erneute Führung der Rieser (53.). Welchner baute diese mit seinem zweiten Tor aus (62.) In der 88. Minute traf Timo Kotter zum 2:3-Endstand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .