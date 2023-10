Fußball

Holzkirchen reist zum Sechs-Punkte-Spiel nach Gundelfingen

Danny Draxler (in Blau-Gelb) machte gegen Griesbeckerzell ein nahezu perfektes Spiel in der Defensive. Links Mathias Färber vom SV Wörnitzstein-Berg.

Plus Fußball Bezirksliga: Der direkte Konkurrent wird es dem SVH nicht leicht machen. Das Buser-Team aber hat beim jüngsten Heimsieg weiter Selbstvertrauen getankt.

Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord muss der SV Holzkirchen beim FC Gundelfingen II antreten. Schiedsrichter Moritz Simnacher (SpVgg Gundremmingen) pfeift das Nordschwabenderby am Sonntag um 15 Uhr an.

Die Gundelfinger haben 16 Punkte, also vier mehr als der SVH. Von den 16 Punkten sind nur vier zu Hause errungen worden. „Big Points“ gab es vorige Woche für die U23 des FC Gundelfingen im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel beim TSV Rain II. Die erste Mannschaft der Gundelfinger spielt bereits am Samstag, also dürfte der eine oder andere spielberechtigte Ergänzungsspieler dabei sein. In der Regel handelt es sich um Laurin Völlmerk und Edwin Tarakan, die hin und wieder in der Bayernligamannschaft reinschnuppern dürfen.

