Holzkirchen-Trainer Buser ist mit der Vorbereitung hochzufrieden

Mit drei Testspielsiegen sind die Blau-Gelben voll auf Kurs. Am Sonntag kommt ein alter Bekannter mit seiner neuen Mannschaft nach Holzkirchen.

Fußball-Bezirksligist SV Holzkirchen ist in der Halbzeit der Vorbereitung angelangt. Grund genug für Spielertrainer Philipp Buser, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen.

„Die zwei Spinning- bzw. Kraftausdauereinheiten im Fitnessstudio Lißmann waren eine tolle Abwechslung zum kalten Outdoor-Vorbereitungstraining und eine Win-Win-Situation“, sagt der Trainer. Zu den bisherigen Testspielen: Das erste Vorbereitungsspiel gewann der SVH auf dem Wertinger Kunstrasenplatz gegen die SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf mit 5:2 (Torschützen: Zwickel, Buser, Köhnlein, Draxler, Kienle). Gegen den Bezirksligisten Dorfmerkingen II gewannen die Blau-Gelben auf deren Kunstrasenplatz unter der Woche mit 3:1, hierbei erzielte Daniel Kienle einen Dreierpack. Am vergangenen Sonntag gewannen die Rieser dann auf dem Kunstrasenplatz der Sportfreunde Dinkelsbühl gegen den TV Markt Weiltingen mit 2:1 (Torschützen: Buser und Simon Hopfenmüller).

Am Sonntag empfängt der SVH den SC Aufkirchen unter Golder

An diesem Freitag geht es für die Holzkirchener ins Trainingslager nach Gersthofen und am Sonntag wird dieses mit einem Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten SC Aufkirchen, trainiert vom Alerheimer Hans-Joachim Golder, auf Rasen in Holzkirchen abgeschlossen (Spielbeginn 13 Uhr). „Nicht nur aufgrund der drei erfolgreichen Vorbereitungsspiele kann und bin ich mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden – alle Spieler ziehen sehr gut mit und sind bereit, über ihren eigenen ‚Schweinehund‘ zu gehen.

Einziger Wermutstropfen ist, dass Armin Rau mit seiner Wade zu kämpfen hat – er musste nach nur wenigen Minuten in Dorfmerkingen ausgewechselt werden und trainiert seitdem individuell. Auch Stefan Neuwirt klagt wieder über Leistenprobleme“, sagt Buser abschließend.