Fußball

14:22 Uhr

In Wassertrüdingen rollt an Weihnachten der Ball

In der Hesselberghalle wird am 1. Weihnachtsfeiertag wieder das Mitternachtsturnier stattfinden. Zwei Rieser Teams nehmen auch teil.

Plus Zum 30. Mal wird am Hesselberg das Mitternachtsturnier ausgetragen. Mit Nördlingen und Holzkirchen werden die aktuell höchstklassigen Rieser Teams dabei sein.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Am 25. Dezember steigt in der Hesselberghalle in Wassertrüdingen das 30. Hallenfußball-Mitternachtsturnier. Zehn Mannschaften kämpfen in diesem Jahr in zwei Gruppen um den Turniersieg. Einige neue Teams sind am Start und so ist es dem Team um TSV-Abteilungsleiter Klaus Schüler gelungen, auch in diesem Jahr ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenstellen.

Sicherlich sind die zwei Bayernligisten TSV Nördlingen (Titelverteidiger) und TSV Rain am Lech (dreimaliger Sieger) die Topfavoriten, aber auch der viermalige Turniergewinner SC Aufkirchen (Landesliga) möchte bei der Vergabe des Edeka-Holler-Siegerpokals ein Wort mitreden. Gastgeber TSV Wassertrüdingen (Kreisklasse) schaffte es immer wieder, beim Heimturnier über sich hinauszuwachsen und war immer für eine Überraschung gut. So unterlag er im vergangenen Jahr dem TSV Nördlingen erst im Endspiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .