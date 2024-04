Keine Rieser Siege in der Frauenfußball-Bezirksliga

Nördlingen ist offensiv zu ungefährlich für Gerolsbach, Wechingen/Alerheim lässt sich von Baiershofen wieder übertölpeln. Bittere Niederlage für Reimlingen.

Ein Spieltag zum Vergessen liegt hinter den drei Rieser Mannschaften in der Frauenfußball-Bezirksliga: Während der TSV Nördlingen gegen den FC Gerolsbach nicht über ein 1:1 hinauskommt, verspielt die SG Wechingen/Alerheim gegen den SV Grün-Weiß Baiershofen zum zweiten Mal in Folge einen sicher geglaubten Sieg. Der FSV Reimlingen schließlich nutzt im Landkreis-Derby gegen Wörnitzstein-Berg seine Chancen nicht und ist nach der 0:1-Niederlage dank spätem Eigentor restlos bedient.

SV Grün-Weiß Baiershofen – (SG) SV Wechingen/SG Alerheim 3:3 (0:3). Die Gäste aus dem Ries hatte viele Ausfälle zu beklagen, dennoch begannen sie furios und Maja Heisler traf nach fünf Minuten mit einem Schuss ins lange Eck zur Führung. Die SG spielte munter nach vorne und hatte Chancen im Minutentakt, allerdings vergaben Pia Wagner, Anika Leinfelder und Sarah Baumann allesamt. In der 28. Minute spielte Diana Bissinger auf Maja Heisler, die auf 0:2 erhöhte. Noch vor der Halbzeit traf Pia Wager nach einem sehenswerten Alleingang zum vermeintlich beruhigenden 0:3.

Nach dem Seitenwechsel wurde Baiershofen stärker und traf per Traumfreistoß in den Winkel zum Anschluss (Eisenkolb, 66.). Wie auch im Spiel zuvor schnürte anschließend Nicole Peter den Doppelpack (76. und 84.) für die Gastgeberinnen und prompt stand es 3:3. Die Rieserinnen fingen sich anschließend wieder und hielten den Gegner fern vom eigenen Tor. Heisler, Leinfelder und Rebecca Ortner hatten noch Chancen, konnten diese aber nicht nutzen. Zuschauer: 20. (sgwa)

Frauenfußball-Bezirksliga: FSV Reimlingen stellt sich selbst ein Bein

SV Wörnitzstein-Berg – FSV Reimlingen 1:0 (0:0). Die erste Halbzeit ging an die Gastgeberinnen. Nach einem Eckball klärte Madlena Kienle auf der Linie, zweimal rettete FSV-Torhüterin Mila Krause und Reimlingen hatte Glück, dass die Torschüsse von Julia Bruckmeier und Sarah Hörmann weit übers Tor gingen. In der Offensive ließ Stürmerin Jutta Kühn zwei Chancen liegen. In der zweiten Hälfte war Reimlingen besser im Spiel. Nach schönem Pass von Anne Sauer konnte sich Theresa Stengl im Strafraum nicht durchsetzen. Eine Chance von Stengl und ein Freistoß von Tischinger blieben ohne Folgen, ein Stengl-Torschuss wurde abgeblockt.

Pech für Reimlingen, dass die Entscheidung ausgerechnet durch ein Kopfballeigentor nach einem Eckball fiel (Anne Saur, 85.). Kühn hatte danach noch ein Möglichkeit, ihr Schuss war aber zu schwach. Den Ausgleich auf dem Fuß hatte Jasmin Bevilacqua in der Nachspielzeit. Die Enttäuschung war den Reimlinger Mädels nach dem Schlusspfiff anzumerken, ein Punkt im Abstiegskampf wäre verdient gewesen. Zuschauer: 55. (cogr)

Lesen Sie dazu auch

TSV Nördlingen lässt gegen Gerolsbach zu viele Chancen liegen

TSV Nördlingen – FC Gerolsbach 1:1 (0:1). Mit Umstellungen in den eigenen Reihen für mehr Offensivdrang wollten die Nördlingerinnen früh das Spiel kontrollieren. Allerdings scheiterte dieser Plan bereits in der 9. Minute, als ein Freistoß in den Strafraum von Gerolsbachs Theresa Bauer ins kurze Eck geleitet wurde. Die Nördlingerinnen konnten dennoch das Spiel auf ihre Seite ziehen, waren aber vor allem im letzten Drittel zu inkonsequent. Auch nach der Halbzeit zeigte sich ein ähnliches Spiel. Die Gäste eröffneten grundsätzlich mit langen Bällen in die Spitze und die Heimelf kombinierte übers Mittelfeld, beidseitig ohne weitere Erfolge.

Erst in der 83. Minute war es Maja Greiner, die den Ball im Sechzehner noch kurz vor der Keeperin erhaschte und ihn schlussendlich über die Linie brachte. Ein Sieg für die Nördlinger Frauen wäre gerechtfertigt gewesen, allerdings fehlte wieder die nötige Konsequenz vor dem Tor. Zuschauer: 67. (es/jais)