Kreisklasse Nord 1: Deiningen löst Flotzheim an der Tabellenspitze ab

Die SG Birkhausen-Munzingen (in Gelb-Schwarz) hat beim Heimspiel am Ostermontag eine Lehrstunde vom TSV Monheim erhalten. Mit 5:1 siegten die Gäste, wobei fünf Tore erst in der zweiten Hälfte fielen.

Plus Der bisherige Spitzenreiter Flotzheim verliert 1:2 in Minderoffingen. Deiningen holt vier Punkte am Osterwochenende und springt auf Platz eins.

Von Toni Kutscherauer

Das Osterwochenende in der Fußball-Kreisklasse Nord 1 hat einen neuen Tabellenführer hervorgebracht: Die SpVgg Deiningen hat den FSV Flotzheim, der seit drei Spielen nicht gewonnen hat, an der Spitze abgelöst. Ausgerechnet die abstiegsbedrohte SpVgg Minderoffingen hat dem bisherigen Spitzenreiter eine 1:2-Niederlage beschert und sich damit im engen Abstiegskampf Luft verschafft. Mehr als effizient hat die SG Niederhofen-Hausen ihr Wochenende gestaltet: Jeweils mit 1:0 haben die Nordrieser erst Schwörsheim-Munningen und dann Ebermergen besiegt, Torschütze war beide Male David Fuchs.

Kreisklasse: SpVgg Deiningen lässt gegen Minderoffingen nichts anbrennen

SG Niederhofen-Hausen – SV Schwörsheim-Munningen 1:0 (0:0). – Nach einer zerfahrenen ersten Hälfte ohne Strafraumaktionen nahm das Spiel im zweiten Durchgang Fahrt auf. Nach Freistoß von Meyer traf David Fuchs aus der Drehung zum 1:0 ins lange Eck (58.). Götz verfehlte nach Vaas-Zuspiel das Gästetor (59.), gegenüber verpasste Teichmann mit strammem Freistoß nur knapp das Tor (80.). Nach Leisters Freistoß köpfte Uhl am Gästetor vorbei (82.), und SVS-Keeper Zellinger parierte gegen Leister (90.), sodass es beim knappen 1:0-Sieg für die SG blieb.

Tor: 1:0 David Fuchs (58.); Zuschauer: 80.

