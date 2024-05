Fußball

vor 10 Min.

So haben die Rieser Fußball-Vereine am Mittwochabend gespielt

Plus In der Kreisliga Nord kommt die SpVgg Deiningen nicht vorwärts und unterliegt unter der Woche in Höchstädt. Das Kreisklassen-Derby Laub gegen D.L.P. endet 4:4.

Einige Partien der Fußball-Kreisliga Nord und ein Spiel der Kreisklasse Nord 1 haben am Mittwochabend, einen Tag vor dem Feiertag, stattgefunden. Dabei haben die Kreisliga-Abstiegskandidaten FSV Marktoffingen und SpVgg Deiningen jeweils verloren (1:3 und 1:2) und stecken weiter tief im Keller, während der FSV Reimlingen mit dem 2:2 in Oettingen innerhalb der Spitzengruppe weiter an Boden verloren hat. In der Kreisklasse Nord 1 hat der SC D.L.P. in einem torreichen Derby gegen den Lauber SV einen 2:4-Rückstand noch in ein 4:4-Unentschieden verwandelt.

Kreisliga Nord: Oettingen und Reimlingen trennen sich mit gerechtem Remis

Kreisliga Nord, FSV Marktoffingen – SG Ebermergen/Mündling-Sulzdorf 1:3 (0:1). In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Mannschaften einige Chancen, es war aber erst kurz vor der Halbzeit, als Timo Scheithauer zwei Spieler des FSV am Strafraum aussteigen ließ und zur Gästeführung traf (42.). Gleich nach der Pause erzielte Hannes Reichherzer nach Zuspiel von Daniel Peiker den Ausgleich (50.). Die Heimelf mühte sich um den Führungstreffer, der gelang jedoch den Gästen in der 75. Minute: Nach Flanke an den zweiten Pfosten stand Stefan Falch völlig frei und traf zur Führung. Die Gäste erhöhen kurz vor Schluss durch Michael Fritz per Fernschuss zum verdienten 3:1-Sieg. ZS: 80. (fsv)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .