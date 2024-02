SpVgg Deiningen hat ein Ziel: Klassenerhalt

Plus Für den Kreisligisten geht es in der Vorbereitung einmal mehr nach Kempten, inklusive Neuzugängen. Auf der Trainerposition schaffen die Rieser Klarheit.

Die SpVgg Deiningen belegt derzeit mit 15 Punkten aus 15 Spielen den vorletzten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga Nord. Die Zielsetzung ist somit ganz klar, den Klassenerhalt zu erreichen, so der sportliche Leiter Tobias Kempter. Der gibt außerdem einige Details zur Frühjahrs-Vorbereitung und zu einigen Personalien der Deininger preis.

„Wir hoffen auf eine ähnlich erfolgreiche Rückrunde wie im letzten Jahr, wo wir gestärkt aus der Winterpause kamen und einen Punkt nach dem anderen einfahren und so unser Ziel erreichen konnten. Wir glauben fest an den Erhalt der Klasse und werden diesen auch schaffen“, gibt sich Kempter kämpferisch, der zwei personelle Veränderungen mitteilt: Rudolf Dahms (27) hat sich der SpVgg angeschlossen. Zuvor war er beim TV Bopfingen gemeldet, jedoch bestritt er dort kein Pflichtspiel, sondern nur ein Hallenturnier. „Wenn er es schafft, sich körperlich auf ein gutes Niveau zu heben, kann er eine absolute Verstärkung für unsere Mannschaft sein“, sagt Kempter über den Edeltechniker.