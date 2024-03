Fußball

SpVgg Ederheim stellt die Weichen für die Saison 2024/2025

Plus Neuer Trainer in Ederheim wird Stefan Kraus. Er bringt Erfahrung aus höherklassigen Vereinen mit. Vor dem Wechsel soll ein großes Ziel erreicht werden.

Stefan Kraus heißt der neue Coach für die beiden Fußball-Herrenmannschaften der SpVgg Ederheim – das meldet der Verein in einer Pressemitteilung. Bei der Suche habe man sich nicht auf einen bestimmten Trainer-Typ festlegen wollen. "Es galt: Die menschliche und fachliche Expertise muss zum Verein und zum gesamten Spielerkader einfach passen", so der Vorstand Sport der Ederheimer, Markus Zöllner. In den Gesprächen mit Stefan Kraus habe man sehr schnell das Gefühl gehabt, dass es auf eine Zusammenarbeit hinauslaufen werde – "weil er den Fußball lebt und gerne mit motivierten Menschen zusammenarbeitet, um sie bestmöglich zu fördern."

Der aus Pflaumloch stammende 27-jährige B-Lizenztrainer hat sofort klare Vorstellungen definiert und kann auf seine langjährige Erfahrungen bei den Jugendstationen TSV Nördlingen, VfR Aalen und zuletzt bei der TSG Hofherrnweiler zurückgreifen. Bis zur Saison 2024/25 übernimmt Tobias Müller den Posten des Trainers federführend für die Rückrunde, um mit dem aktuellen Vorsprung im Rücken bei den verbleibenden elf Endspielen das erklärte Ziel – den Aufstieg in die Kreisklasse – gemeinsam anzupacken.

