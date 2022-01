Testspielsieg gegen den württembergischen Nachbarn

Der TSV Nördlingen setzt sich gegen den SV Neresheim nach guter Leistung durch.

Zweites Spiel, zweiter Sieg. Fußball-Landesligist TSV Nördlingen gewann ein Testspiel gegen den SV Neresheim mit 3:1 (0:0). Das Spiel war ursprünglich auf dem Kunstrasenplatz in Ebnat geplant, doch da beide Mannschaften lieber auf natürlichem Rasen spielen wollten, fand die Partie auf dem Flutlichtplatz im Rieser Sportpark statt.

Die Gastgeber hatten einen starken Start: Manuel Meyer schoss knapp am langen Eck vorbei (6.) und nur eine Zeigerumdrehung später zwang Meyer Gästekeeper Julian Hubel zu einer Glanzparade. Die Rieser waren zwar die feldüberlegene Mannschaft, doch erst in der Schlussphase der ersten Hälfte konnten wieder Abschlüsse verzeichnet werden. Mario Taglieber (34./45.) und Jens Schüler verfehlten das SVN-Gehäuse und eine der seltenen Gästeszenen hatte Hakki Yildiz, der Neuzugang bei den Härtsfeldern (45.).

Die zweite Hälfte begann mit einem klasse Kopfball von Alexander Schröter und einer nicht minder tollen Parade von Torwart Hubel (52.). Die anschließende Ecke von Nicolai Geiß landete im Fünfmeterraum auf dem Kopf von Stefan Mayer und mit Schulterberührung von Jakob Mayer landete der Ball zum 1:0 im Netz (53.). Nun war auch das 2:0 möglich: Schröter scheiterte aus elf Metern an Torwart Hubel (58.) und beim Kopfball von Jakob Mayer fehlte nicht viel (59.). Statt 2:0 hieß es nach einer Stunde 1:1: Yildiz setzte sich im Zweikampf durch und hob die Kugel elegant über Torwart Daniel Martin. In der 73. Minute brachte Schröter die Einheimischen erneut in Führung: Etienne Perfetto brachte mit einem Seitenwechsel Meyer ins Spiel, der wiederum den Torschützen optimal bediente. In der 80. Minute war es umgekehrt: Schröter legte quer auf Meyer und der Linksfuß setzte den Ball unter die Latte. Die letzte Chance des Spiels hatte Schröter, der nach einem Zuspiel von Perfetto auf und davon war, aber letztlich an Torwart Hubel scheiterte (87.). (jais)

TSV Nördlingen Martin (ab 46. Behrens); Dammer (ab 46. Knöpfle), Hertlein (ab 46. Jakob Mayer), Schmidt, Schröter, Taglieber (ab 46. Stefan Mayer, ab 80. Taglieber), Puscher (ab 46. Perfetto), Grimm (ab 46. Geiß), Meyer, Schüler, Bosch.