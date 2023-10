TSV-U16: Souveräner Auftritt gegen den Tabellenführer

Fußball U17 Kreisliga: Die Nördlinger Jung-Fußballer lassen sich von Tabellenführer Lauingen nicht einschüchtern und holen einen souveränen 4:2-Sieg.

Topspiel in der B-Junioren Kreisliga: Der TSV Nördlingen empfing den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenführer aus Lauingen. Doch die Jungs vom TSV ließen sich nicht von dieser Statistik einschüchtern und waren von Minute eins an die engagiertere Mannschaft auf dem Platz.

Der FC Lauingen hatte große Probleme im Spielaufbau, da der TSV sehr diszipliniert dagegen presste und dem Gegner kaum Luft zum Atmen gab. Doch nach 20 Minuten konnten die Lauinger sich von diesem Druck lösen und den schnellen Lucian Bobocel in die Tiefe schicken, der anschließend alleine auf Daniel Zinn lief und eiskalt das Tor zum 0:1 erzielte. Doch zehn Minuten später dann das erlösende und verdiente 1:1 durch eine starke Einzelaktion von Noah Grüner, der drei Spieler ausgedribbelt hatte und aus spitzem Winkel den Ball ins Tor spitzelte. So ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause.

Nördlinger Hengstebeck-Team lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Maxim Becker auf 2:1, der mit einem tollen ersten Kontakt nach hohem Ball zwei Spieler ins Leere laufen ließ und anschließend den Ball stramm ins untere Eck platzierte. In der 51. und 58. Minute erhöhte Muhammed Yavuz mit seinem Doppelpack nach Eckball und einem sehenswerten Treffer aus der Distanz auf 4:1 und entschied die Partie zugunsten des TSV. Benedikt Burkhard verkürzte noch mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern in den Winkel auf 4:2, doch die Mannschaft von Trainer Konstantin Hengstebeck ließ sich dieses Spiel nicht mehr aus der Hand nehmen und spielte es souverän runter. Insgesamt ein verdienter Sieg des TSV 1861 Nördlingen. (he/jais)

TSV Nördlingen: Zinn; Weng, Heinlein, Trollmann, Schäffler, Grüner, Prpic, Becker, Schwarz, Mack, Spielberger.