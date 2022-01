Vertrauensbeweis für den Gruppenobmann der Schiedsrichter

Plus Tobias Heuberger wird als Chef der Schiedsrichtergruppe Nord mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. In den Grußworten der Online-Versammlung kommt große Wertschätzung zum Ausdruck.

Die Schiedsrichtergruppe Nordschwaben traf sich zur Jahreshauptversammlung diesmal pandemiebedingt online, wobei sich rund 85 Schiedsrichter und Funktionäre zugeschaltet hatten. Wichtigster Programmpunkt waren die Neuwahlen des Gruppenschiedsrichterobmanns. Tobias Heuberger hatte dieses Amt seit vier Jahren inne und der 29-jährige Kleinsorheimer stellte sich zur Wiederwahl. Er war der einzige Kandidat und erhielt von 81 abgegebenen Stimmen 78 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme.