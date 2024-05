Kapfenburg-Panoramalauf als perfekte Aufwärmübung für den Halbmarathon

In Lippach gehen einige Rieser über die elf Kilometer an den Start. Dabei trotzen sie ungewohnt hohen Temperaturen und überwinden 250 Höhenmeter.

Bereits zum vierzehnten Mal hat der SV Lippach den Kapfenburg-Panoramalauf über fast elf Kilometer veranstaltet. Nach Essingen war dies der zweite Lauf der diesjährigen Ostalb-Laufcupserie, zu der auch der Ipf-Ries-Halbmarathon gehört, der am 11. Mai in Nördlingen startet. Für diesen haben sich einige Nördlingerinnen und Nördlinger schon einmal warmgelaufen.

Bei ungewohnten Temperaturen um die 20 Grad wurden die Läuferinnen und Läufer pünktlich um 15.30 Uhr bei der Turn- und Festhalle in Lippach auf die Strecke geschickt. Die rund 250 Höhenmeter verlangten den Teilnehmern alle vorhandenen Kräfte ab, als Belohnung dafür gab es das herrliche Panorama mit der Kapfenburg im Hintergrund zu sehen. Die elf Kilometer beendete der Dauersieger Hannes Großkopf vom Sparda-Ream Rechberghausen bereits nach unglaublichen 36:31 Minuten, ganze vier Minuten vor dem Zweiten Steffen Krebs vor der KSK Ostalb (40:42 Minuten). Erste Frau wurde Maike Fetzer vom Team Wrestler Sport in 46:49 Minuten, vor Leonie Adrian von der Aalener Sportallianz in 47:36 Minuten.

Kapfenburg-Panoramalauf: Läufer des TSV Nördlingen sind am Start

Unter den 188 Finishern kämpften sich die Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen (LG Donau-Ries) in hervorragenden Zeiten ins Ziel: Michael Dambacher 50:13 Minuten (2. M55), Karl Oßwald 54:11 Minuten (2. M65), Hans Niederhuber 57:11 Minuten (3. M65), Bernhard Satzenhofer 57:25 Minuten (5. M65), Rebecca Bosch 1:00:08 Stunden (3. W20), Anneliese Zinke 1:05:17 Stunden (2. W65), Christina Satzenhofer 1:07:36 Stunden (3. W30), Hans Sing 1:07:36 Stunden (10. M65).

Im Ziel wurden alle Läuferinnen und Läufer mit Obst und Erfrischungen versorgt, sowie bei der Siegerehrung mit leckerem Kuchen und anderem. Der ganze Lauf war exzellent organisiert und durchgeführt, von der Anmeldung über die Streckenabsicherung bis zur Siegerehrung. (AZ)

