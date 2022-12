Maihingen

Martin Fischer besticht im Tor des FC Maihingen durch Konstanz

Plus Gerade einmal 27 Gegentore in 26 Spielen lässt Martin Fischer in der Aufstiegssaison des FC Maihingen zu. Dafür ist er für den "Sportler des Jahres" nominiert.

Von Dominik Durner

Der Fußballclub Maihingen kann auf ein ganz besonderes Jahr zurückblicken: Meister in der B-Klasse mit der zweiten Herrenmannschaft, Meister in der Bezirksliga mit der ersten Damenmannschaft – und Meister in der Kreisliga mit der ersten Herrenmannschaft. Mittendrin und als Garant für den Erfolg steht – oder besser: springt – der Torwart: Martin Fischer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

