Marktoffingen

15:00 Uhr

Für Marktoffingens Zweite springt ein Punkt heraus

Plus Große Herausforderungen, sehenswerte Spiele und am Ende eine kleine Belohnung in Form eines Punktes bringt der Volleyball-Landesliga-Spieltag in Marktoffingen.

Von Josef Wizinger Artikel anhören Shape

Mit dem Dritten TSV München-Ost (1:3) und dem Zweiten TV Grönenbach (2:3) sind jüngst zwei Meisterschaftskandidaten gegen die zweite Mannschaft des FSV Marktoffingen angetreten. Dabei haben sich die Rieser Volleyballerinnen achtbar geschlagen und zumindest einen Punkt ergattert.

