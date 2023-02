Marktoffingen

vor 31 Min.

Marktoffinger Volleyballerinnen holen den ersten Sieg seit Weihnachten

Plus Die Spielerinnen des FSV Marktoffingen beenden ihre Sieglos-Serie gegen TB München. Doch der Start in die Partie gegen den Letzten gelang zunächst nicht.

Von Antonia Leberle

Nach gut 108 Minuten Spielzeit kam der erlösende Schlusspfiff des Schiedsrichters, der den letzten Punkt an die Volleyball-Damen des FSV Marktoffingen vergab. Damit gelang nach langer Durststrecke endlich der erste Sieg seit Weihnachten. Eine entschlossene Mannschaftsleistung der Spielerinnen aus Marktoffingen ermöglichte den 3:1-Sieg und so den ersten Dreier in der Rückrunde.

