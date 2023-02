Für die TSV-Basketballer geht es um alles oder nichts

Im zweiten Aufeinandertreffen mit dem TSV Breitengüßbach müssen die Basketballer des TSV Nördlingen gewinnen, sonst ist die Saison an diesem Samstag zu Ende.

Die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen stehen vor dem wichtigsten Spiel der Saison: Wenn an diesem Samstagabend das zweite Play-off-Spiel gegen den TSV Breitengüßbach ansteht, hilft den Riesern nur ein Sieg. Dann würde man in der "Best-of-Three"-Serie ausgleichen und ein Entscheidungsspiel in Franken erzwingen. Verliert man auch Spiel zwei gegen den in dieser Saison noch ungeschlagenen Tabellenführer der Nordgruppe, würde die Rieser Saison an diesem Abend enden.

Doch dagegen möchten sich die Nördlinger Aufsteiger mit aller Kraft wehren. Auch wenn man sich im ersten Aufeinandertreffen mit 53:97 klar geschlagen geben musste, geht das Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar optimistisch in das so wichtige Duell. Für die TSVler war das erste Spiel gegen die Gelb-Schwarzen lehrreich, nur wenige Nördlinger haben in ihrer Karriere eine Partie auf so hohem Niveau bestritten und mussten sich erst an die hohe Intensität und individuelle Klasse des Gegners gewöhnen. Doch das Gute an einer Play-off-Serie ist, dass man sich nun auf den Gegner einstellen, aus den Fehlern der Vorwoche lernen kann und wieder bei "Null" startet.

Nördlingen hat seine Lehren aus Spiel eins der Play-offs gezogen

Positiv stimmt die Aufsteiger auch, dass die zuletzt angeschlagenen Leistungsträger Schröppel und Seeberger diese Woche wieder voll trainieren konnten und am Samstag Vollgas geben werden. Der wichtigste Faktor sind für Trainer Hajjar allerdings die Fans, der "sechste Mann", der seine Schützlinge lautstark motiviert und zu Höchstleistungen trägt. Für das Viertelfinale wünscht sich der Syrer daher besonders viel Unterstützung, um den starken Breitengüßbachern gefährlich werden zu können.

Der tiefe und mit viel Erfahrung ausgestattete Kader von Gästetrainer Marko Völkl überzeugte im ersten Aufeinandertreffen mit einer starken Mannschaftsleistung, geprägt von aggressiver Defensive und guten Entscheidungen im Angriff. Das in der Hauptrunde unbesiegte Team ließ dem TSV am Ende keine Chance. Doch dieser kann vor allem aus der ersten Hälfte Mut schöpfen, als man gut dagegenhielt, selbst einen guten offensiven Rhythmus hatte und immer wieder den richtigen Wurf herausspielte.

Rieser Basketballer können in der Außenseiter-Rolle nur gewinnen

Als Underdog gegen den großen Favoriten auf den Titel haben die Rieser nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Um am Ende auch eine Chance auf den Sieg zu haben, müssen sie sich vor allem defensiv steigern, von Anfang an konzentriert und als Team verteidigen und die hohe Intensität des Gegners kontern. Besonders das Rebounding und zu viele Turnover bereiteten ihnen am vergangenen Wochenende Schwierigkeiten - Schwächen, die sie unbedingt abstellen wollen. Kann man offensiv an die Leistung einiger vergangener Spiele in dieser Saison anknüpfen und insbesondere den Wurf aus dem Dreierbereich gegenüber dem Hinspiel noch steigern, kann der TSV auch die Güßbacher ärgern.

Lesen Sie dazu auch

Besonderen Reiz hat die Begegnung für die Zuschauerinnen und Zuschauer dadurch, dass es für beide Teams um alles, die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Basketballbundesliga geht. Ein vergleichbar wichtiges Spiel für die Nördlinger Herren auf diesem Niveau liegt schon Jahre zurück und daher ist die Partie ein Muss für jeden Sportbegeisterten im Ries.

Tip-off ist an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen.