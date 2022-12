TSV-Basketballer empfangen Topteam aus Haching

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Nördlingen bekommen es am Samstag mit den Haching Baskets zu tun. Der Gegner ist stark, hat aber auch seine Probleme.

Ein dickes Ausrufezeichen haben die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Spieltag gesetzt, als sie den VfL Treuchtlingen mal eben mit 114:58 aus der eigenen Halle schossen und so den dritten Sieg in der laufenden Saison feiern durften. Nach einem spielfreien Wochenende, das das Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar nutzen wollte, um kleinere Verletzungen auszukurieren, ist mit dem Tabellendritten aus Haching am Samstag ein schwieriger Gegner zu Gast.

Die Baskets, die vier ihrer acht Spiele gewinnen konnten, haben am vergangenen Wochenende gegen Vilsbiburg ihre zwischenzeitliche Durststrecke von vier Niederlagen beendet. Die hochtalentierte Mannschaft von Trainer Stavros Tsoraklidis blieb zuvor noch zu oft unter den eigenen Erwartungen, steht deshalb aktuell „nur“ auf Platz drei und braucht daher dringend Siege, um das Minimalziel, einen Platz in den Playoffs, zu verteidigen.

Team aus Unterhaching ist stark besetzt, aber in der Defensive anfällig

Der Münchner Kader ist bestückt mit talentierten, erfahrenen und individuell starken Akteuren, die offensiv vor allem mit großen Wurfqualitäten glänzen. Mit den beiden Guards Mirjian Broening (17 Punkte pro Spiel) und Niklas Kropp (24), die beide auch schon höherklassig spielten, haben sie außerdem zwei der besten Scorer der Liga auf ihren kleinen Positionen aufzuweisen. Probleme bereitete den Baskets in dieser Spielzeit allerdings des Öfteren die Defensive, was sich in den Zahlen widerspiegelt, denn mit rund 84 gegnerischen Punkten pro Partie lassen sie ligaweit die meisten Gegentreffer zu. Dennoch sind die Gäste immer in der Lage, ein offensives Feuerwerk zu zünden und können dann nur schwer zu stoppen sein.

Für die Nördlinger gilt es vor allem, an die großartige defensive Leistung aus dem vergangenen Heimsieg anzuknüpfen und gegen die technisch versierten, erfahrenen Hachinger von Beginn an wachsam und energisch zu verteidigen. Schafft man es dann, die gegnerischen Schwächen in der Verteidigung auszunutzen und die eigenen Waffen um Topscorer Scottie Stone und Josef Eichler gut zu nutzen, dürfte es ein spannendes Aufeinandertreffen werden.

Jugendarbeit des TSV Nördlingen trägt Früchte

Optimistisch stimmen dürfte Hajjar auch die zuletzt hervorragende Dreierquote seiner Schützlinge und die bessere Verteilung der Punkte auf das gesamte Team. Besonders die Youngster Benedikt Schwarzenberger, Pascal Schröppel und Julius Kluger übernahmen mehr Verantwortung und halfen den Nördlingern so, das eigene Punktekonto gut zu füllen. Man darf gespannt sein, ob die jungen Rieser Eigengewächse daran auch gegen den Tabellendritten anknüpfen können. Dies könnte nötig werden, denn gleich mehrere Spieler im TSV-Kader, wie Eichler, Stone, Mateus oder Kluger mussten aufgrund von Krankheit oder Verletzung unter der Woche pausieren und gehen teilweise etwas angeschlagen in das Aufeinandertreffen.

Lesen Sie dazu auch

Die Basketballbegeisterten in Nördlingen und Umgebung erwartet dennoch ein hochklassiges Spiel mit zwei der besten Offensivteams der Liga. Hajjar fordert die Fans auf, zahlreich in die Halle zu kommen und sein Team bei der Jagd nach dem nächsten Heimsieg zu unterstützen.

Tippoff ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle.