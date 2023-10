Großer Erfolg für Nördlinger Schachclub

Bei der Nordschwäbischen Jugendeinzelmeisterschaft holen die Rieser dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.

Einen außergewöhnlichen Erfolg haben die Jugendlichen des Schachclubs 1926 Nördlingen bei der diesjährigen Nordschwäbischen Einzelmeisterschaft gefeiert.

Das stetig anwachsende Team der Rieser Nachwuchsdenksportler nahm in den sechs stark besetzten Altersklassen (U8, U10, U12, U14, U16, U18) mit 13 Spielern teil. In den Platzierungen zeigten sich die Früchte der intensiven Nördlinger Jugendarbeit der vergangenen Jahre: Mit Adam Salov (U12), Emanuel Kaufmann (U14) und Raffael Turba (U18) gingen gleich drei erste Plätze an Nördlinger Spieler. Zudem erkämpften sich Matwej Ponyatov (U12) und Peter Langer Silberplatzierungen, sowie mit Christian Frieß (U12) und Zakhar Salov (U16) dritte Plätze. Alle genannten Spieler qualifizierten sich zudem für die Schwäbische Meisterschaft.

Das Bild zeigt die Nördlinger Spielerinnen und Spieler mit ihren drei Betreuern: (erste Reihe von links) Matwej Ponyatov (Zweiter U12), Christian Frieß (Dritter U12), Tom Graneis, Adam Salov (Erster U12) und Emanuel Kaufmann (Erster U14). Hintere Reihe von links: Konstantin Ponyatov, Amir Hlushenko, Zakhar Salov (Dritter U16), Kurt Kaufmann (Trainer), Peter Langer (Zweiter U16), Leopold Schnehle, Kai Gewinner, Christian Turba (Vorstand), Emma Neufeld (Vierte U14), Vincent Turba (Trainer) und Raffael Turba (Erster U18). (AZ)