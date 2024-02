Luftpistole-Schießen: Knapper Sieg für Forheim im Duell der Aufsteiger

Die beiden Bezirksligisten begegnen sich auf Augenhöhe. Am Ende muss der Sieger über das Gesamtergebnis ermittelt werden.

In der Luftpistolen-Bezirksliga sind die beiden Aufsteiger Enzian Forheim und die SG 1855 Wittislingen aufeinandergetroffen. Dabei hatten die Gastgeber aus Forheim am Ende die Nase vorn, auch wenn es knapp war.

Auf Position eins standen sich Forheims Marco Schweier und Steffen Schimek gegenüber. Schweier erwischte mit zwei 92er-Serien den etwas besseren Start, der mit 90 und 93 aber nur einen Ring schlechter war. Die dritte Serie sollte die Vorentscheidung bringen: Schweier konnte hier starke 94 Ringe erzielen, während Schimek nur auf 89 kam. Mit diesen sechs Ringen Vorsprung vor der letzten Serie ließ sich der Forheimer den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen. Am Schluss hieß es 368 zu 364 für Schweier.

Manuel Möhnle muss früh korrigieren, am Ende fehlen die Ringe

Die nächste Begegnung lautete Thomas Keßler gegen Hannes Hutter. Hier erwischte der Gast den besseren Start und konnte sich mit 92 Ringen gegenüber Keßler mit 86 ein kleines Polster herausschießen. In der zweiten Serie aber brach Hutter ein und kam nur noch auf 83 Zähler. Keßler hingegen steigerte sich auf 89 Ringe und glich aus. Der Wittislinger konnte sich allerdings schnell wieder fangen und mit 90 und 89 Zählern den Wettkampf konstant beenden. Thomas Keßler beendete seinen Wettkampf mit 85 und 86 Ringen. Dies bedeutete 354 zu 346 Ringe zugunsten von Hannes Hutter und den Ausgleich in den Mannschaftspunkten.

Auf Stand fünf und sechs mussten sich Manuel Möhnle und Hans Hutter messen. Forheims Möhnle startete mit 7-7-8, alles hoch, denkbar schlecht. Durch einen Griff an die Höheneinstellung konnte er dies zwar schnell korrigieren und die Serie noch retten, lag aber einen Zähler zurück hinter den 90 Ringen von Hans Hutter. Auch die zweite Serie gingen an Hutter, der sich kaum Fehler erlaubte und sich auf 93 Ringe steigerte, während Möhnle nur 88 Ringe erreichte. In der dritten Serie dann ein Lebenszeichen von Möhnle, der Hutters 91 Ringen sehr starke 96 Ringe entgegenzusetzen hatte. Bei den folgenden Schüssen wechselte das Zeichen des Siegers am Bildschirm mehrmals den Schützen, ehe Möhnle im 35sten Schuss eine Fünf auskam, die den Sieg für Hutter bedeutete. Am Ende hieß es 363 zu 359 für Hutter.

Sven Heider holt die entscheidenden Zähler für Forheims Sieg

Paarung vier lautete Sven Heider gegen Reinhold Pfarrkircher. Heider fand von Anfang an gut in seinen Wettkampf und war mit 90 und 91 Ringen auf einem sehr guten Weg. Sein Gegner fing sich nach durchwachsenen Probeschüssen zwar, hatte aber mit 86 und 88 Ringen deutlich das Nachsehen. In der dritten Serie lief andersherum. Während Pfarrkircher sein Niveau halten konnte, hatte Heider auf einmal Probleme – 87 zu 84 Ringe standen für Pfarrkircher zu Buche, der den Abstand somit auf vier Zähler verringerte.

In den entscheidenden zehn Schuss kam aber der Einbruch des Wittislingers, der am Ende nur noch 78 Zähler erreichte und Sven Heider somit den Weg für den zweiten Einzelpunkt für Forheim ebnete. Dieser beendete seinen Wettkampf mit 87 Ringen, was am Ende 352 zu 339 und 13 Ringe mehr für Heider und Forheim bedeutete. Da es in den einzelnen Wettkämpfen am Ende 2:2 stand, musste durch das Gesamtergebnis der Sieger ermittelt werden. Hier hatte Forheim denkbar knapp die Nase vorne und konnte sich durch ein 1425 zu 1420 Ringe über zwei Mannschaftspunkte freuen. (AZ)