Spannende Duelle zum Jahresausklang zwischen Wechingen und Dirlewang

Plus Luftgewehr-Schwabenliga: Die Wörnitzschützen geht mit einem Sieg und einer Niederlage in die Pause. Die Rückkehr in die Bayernliga bleibt weiter in Reichweite.

Von Kathrin Mädler

Das Jahr 2023 endet in der Luftgewehr-Schwabenliga Nord für die erste Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen mit einem Sieg und einer Niederlage gegen jeweils den gleichen Gegner aus Dirlewang. Unter erschwerten Bedingungen: Es wurde auf Streifen geschossen. Die Rieser verweilen über den Jahreswechsel auf dem dritten Tabellenplatz. Der Aufstieg bleibt damit zum Greifen nahe.

Am Vormittag hatte Katharina Kuhn mit großen Problemen zu kämpfen und baute sogar ihr Gewehr um, was ihr immerhin eine 98-Serie bescherte. Allerdings setzte ihre Kontrahentin mit 100 Zählern ein deutliches Ausrufezeichen hinter den Punkt für Dirlewang. Katja Fackler glich aus und eroberte einen Einzelpunkt für Wechingen. Dank zweier 99er-Serien glänzte die Wechingerin mit hervorragenden 391 Ringen und stellte alle anderen in den Schatten. Wegen eines Drei-Ringe-Vorsprungs tat es ihr Daniel Keiling gleich und hübschte die Bilanz der Wörnitzschützen weiter auf. Thomas Groß musste dagegen Federn lassen: An die starke Vorgabe von 387 Ringen seiner Rivalin kam der Wörnitzschütze einfach nicht heran. Mit 97 Zählern in den ersten zehn Schuss erarbeitete sich Mannschaftsküken Milena Nagel einen kleinen Puffer. Diesen konnte sie über weite Strecken aufrechterhalten, sodass ihr Einzelsieg zum endgültigen 3:2-Sieg der Wörnitzschützen führte.

