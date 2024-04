THG-Schüler beweisen ihr Können im Geräteturnen

Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums holen beim Kreissportfest in Nördlingen zwei dritte und einen fünften Platz.

Das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen hat mit insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler beim Kreissportfest im Geräteturnen in Nördlingen teilgenommen. In der Wettkampfklasse I traten zwei Mannschaften an und zeigten respektable Leistungen.

Die erste Mannschaft, bestehend aus Mara Agne, Charlotte Düll, Lina Meißler, Markus Gazenbiller und Sophia Scherb, sicherte sich den dritten Platz. Die zweite Mannschaft mit Lotte Regler, Katharina Bezler, Ema Gashi, Laura Graf und Lilly Rau erreichte den fünften Platz. In der Wettkampfklasse II trat das THG mit einer Mannschaft an. Mia Ackermann, Katharina Graf, Leonie Justus, Lea-Sophie Kempf und Lea Steinmeyer sicherten sich den dritten Platz. Jede Mannschaft hatte die Möglichkeit, drei Geräte auszuwählen, darunter Boden, Balken, Sprung und Reck. Zusätzlich präsentierten sie eine "Gemeinschaftsübung", die entweder aus vier Rädern oder viermal Handstand abrollen bestand. (AZ)