Alte Bekannte und neue Herausforderung für Marktoffingen

Plus Volleyball Landesliga: Der Doppelspieltag fordert die FSV-Erste am Samstag in eigener Halle. Die Zweite will nach ihrem ersten Saisonsieg nachlegen.

Von Antonia Leberle

Noch ein Wochenende vollgepackt mit Volleyball steht für die beiden Landesliga-Teams des FSV Marktoffingen auf dem Programm, bevor beide Mannschaften in die Weihnachtspause gehen. Den Auftakt dazu macht am Samstag, 9. Dezember, die erste Mannschaft, die beim erst zweiten Heimspieltag der Saison nun allen Fans präsentieren will, was bisher auswärts so gut funktioniert hat: nämlich das Gewinnen. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, zeigt der Blick auf die beiden Mannschaften, die dazu ins Ries fahren.

Mit dem SV Mauerstetten kommt ein bekanntes Gesicht nach Marktoffingen. Bereits vergangene Saison in der Bayernliga trafen beide Teams aufeinander, mit je einem Sieg und einer Niederlage trennten sich die Teams unentschieden. Da solche Spiele zusätzlich eine mentale Angelegenheit sind, ist es umso besser, dass das Match in der heimischen Halle mit Unterstützung der Fans ausgetragen wird. Spannend wird auch das zweite Spiel des Tages. Gegen die Mannschaft aus Langweid haben die Marktoffingerinnen noch nie gespielt. Allerdings haben sie auch bisher in der Saison noch keine zwei Spiele hintereinander absolvieren müssen. Es wird also eine neue konditionelle Belastungsprobe für die Rieserinnen um Kapitänin Kristin Löfflad. „Eine Herausforderung, die wir gerne annehmen“, verspricht Co-Trainerin Theresa Wizinger. „Wir wollen unseren Zuschauern zwei packende Spiele liefern und uns möglichst mit zwei Siegen belohnen.“ Als Lohn winkt die Verteidigung der Tabellenführung.

