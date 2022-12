Wechingen

17:30 Uhr

Milena Nagel – ein 15-jähriges Ausnahmetalent im Sportschießen

Plus Milena Nagel ist die Schützen-Kandidatin für den Titel "Sportler des Jahres". Die 15-Jährige schießt schon jetzt auf hohem Niveau – und will noch besser werden.

Von Pauline Herrle Artikel anhören Shape

Mit nur 15 Jahren ist sie eine Ausnahmesportlerin in ihrer Altersklasse. Milena Nagel schießt – anders als andere Schützen in ihrem Alter – bereits in der zweiten Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen und konnte sich bei einem ihrer jüngsten Rundenwettkämpfe mit 390 von 400 möglichen Ringen deutlich vom erwachsenen Durchschnitt abheben. Die 15-Jährige hat also beste Voraussetzungen, um in ihrer Sportart ganz groß zu werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen