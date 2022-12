Wechingen

11:00 Uhr

Sieg und Niederlage für Wechingens Bayernliga-Schützen

Plus Vor der Pause kommt Wechingens erste Mannschaft noch zu einem unerwarteten Sieg gegen Aufkirch. Gegen den Bund aus München haben die Rieser aber keine Schnitte.

Von Kathrin Mädler

Am letzten Wettkampftag im Jahr 2022 in der Bayernliga Luftgewehr Süd/West haben die Wörnitzschützen aus Wechingen die eigentlich in der Liste besser gestellten Schützen aus Aufkirch bezwungen. Auch ein Aufeinandertreffen mit dem Bund München stand auf dem Programm, bei dem die Rieser aber chancenlos waren.

