Wechingen

16:00 Uhr

Wechinger Schützen starten nur teilweise erfolgreich ins neue Jahr

Katharina Kuhn in voller Konzentration.

Plus Ein Sieg und eine Niederlage springen für die Wörnitzschützen am fünften Schießtag der Luftgewehr-Bayernliga heraus.

Von Kathrin Mädler Artikel anhören Shape

Zu Beginn des neuen Jahres 2023 sind die Wörnitzschützen aus Wechingen in der Bayernliga Luftgewehr Süd/West auf die Singoldschützen aus Großaitingen sowie die Hubertusschützen aus Pobenhausen getroffen. Während die Rieser am Vormittag einen Sieg für sich verbuchen konnten, zogen sie am Nachmittag trotz großem Siegeswillen den Kürzeren.

