Autofahrer rutscht auf glatter Straße in anderen Pkw

Ein Unfall in Unterschneidheim wegen Glätte führt zu einem hohen Sachschaden.

Ein 58-Jähriger hat am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Verkehrsunfall in Unterschneidheim verursacht. Auf der Brahmstraße in Richtung Mozartstraße rutschte der Autofahrer nach Angaben der Polizei auf glatter Straße gegen einen geparkten Citroën. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. (AZ)

