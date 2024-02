33-Jähriger entsorgt seinen Müll an B25-Unterführung bei Wallerstein

Verkehrsteilnehmer beobachten den Mann beim Entsorgen seines Hausmülls. Der Täter muss mit einem Bußgeld rechnen.

Ein 33-jähriger Mann hat am Montag seinen Hausmüll an der Bundesstraße 25 weggeworfen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann gegen 10 Uhr von Verkehrsteilnehmern beobachtet, wie er seinen Müll an der Unterführung zur B25 zwischen Wallerstein und Benzenzimmern entsorgte. Die Beobachter teilten dies der Polizei mit, sodass der Täter ermittelt werden konnte. Der 33-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)