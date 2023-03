Ein sportlicher Unternehmer: Gustav Ohnhäuser wird 80 Jahre alt

Plus Gustav Ohnhäuser zieht sich 2014 aus dem Geschäft der Firma Ohnhäuser zurück, bleibt aber Vorstandsvorsitzender in der Familienstiftung. Er gilt als Förderer vieler Vereine.

In Nördlingen sind die Umbaumaßnahmen für den Gerd-Müller-Platz im Gange. Einen anderen Platz auf der Marienhöhe, deutlich kleiner und nicht annähernd so teuer, gibt es seit 2007: "Gustav-Ohnhäuser-Platz" lautet der Name des Centre-Court auf der Tennisanlage des TCN an der Marienhöhe. Der Namensgeber gilt als Förderer vieler Vereine. Am 30. März feiert er seinen 80. Geburtstag.

Der Wallersteiner Gustav Ohnhäuser wird 80 Jahre alt

Ohnhäuser ist einer der wichtigsten Sponsoren vieler Sportvereine im Ries. Beruflich hat er sich 2014 aus dem Geschäft der Firma Ohnhäuser in Wallerstein zurückgezogen, die Geschäftsführung liegt seither nicht mehr in seinen, sondern in den Händen seiner Tochter Simone Ohnhäuser-Kunzmann und denen von Hermann Rieger. Dennoch bleibt er dem Unternehmen als Vorstandsvorsitzender der Familienstiftung und Hauptgesellschafter der Ohnhäuser GmbH verbunden. Die mittelständische Firma definiert sich trotz des rasanten Wachstums in den vergangenen Jahrzehnten als Familienbetrieb.

Der Tennisplatz wurde nach Gustav Ohnhäuser benannt. Foto: Manfred Pausch

Dies zeigt sich beim Rundgang durch die lichtdurchfluteten Firmenhallen. Dort wird unmittelbar deutlich, dass Gustav Ohnhäuser zwar nicht mehr aktiv im Geschäftsbetrieb tätig ist, trotzdem noch viele der 285 Beschäftigten beim Namen und oft ganz persönlich kennt. Die Leute grüßen ihn, freuen sich offensichtlich, dass er vorbeischaut. Sie empfinden das nicht als Kontrolle, sondern reden offen, familiär und geradezu herzlich mit ihm.

Im Gespräch mit den Rieser Nachrichten gibt Ohnhäuser einen Überblick über die Firmengeschichte: Sein Vater hat die Ursprünge des Betriebs 1955 begründet. 1967 erfolgte der erste Umzug in eine eigene Werkstatt in der Bischof-Weckert-Straße. Bereits mit 29 Jahren übernahm der heute 80-Jährige die Geschäftsführung, danach entwickelte die Firma Anlagen für MBB, erhielt 1976 den Bayerischen Preis für moderne Automatisierungslösungen.

Ohnhäuser fertigt Komponenten für die Chipherstellung

1992 hatte Ohnhäuser erstmals über 100 Mitarbeiter, die Produktionsfläche wurde ebenso wie das Leistungsportfolio ständig erweitert. 2006 entstand ein Neubau auf der „Grünen Wiese“ in der Rudolf-Diesel-Straße 1 in Wallerstein – mit mittlerweile 13.500 Quadratmeter. Das Unternehmen hat sich bei international agierenden Kunden etabliert. Derzeit arbeitet man insbesondere an einem innovativen Projekt zur Fertigung von Komponenten für Anlagen zur Herstellung von Halbleitern, um in Zukunft in der Branche der Chipherstellung am Markt vertreten zu sein. Aktuell stoße man mit dem größten Auftragsbestand in der Geschichte der Firma an personelle und räumliche Grenzen – der Mangel an Fachkräften in der Region sei zu spüren.

Der 80-jährige Gustav Ohnhäuser sieht seine Firma in guten Händen und betont: „Bei allem Wachstum ist Ohnhäuser immer noch ein Familienbetrieb. Die Firma bleibt in Familienhand, Ohnhäuser gehört zu Wallerstein.“