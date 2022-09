Frau stiehlt Tabak in Supermarkt

Die 67-Jährige hat nicht nur ein Hausverbot für den Verbrauchermarkt in Wallerstein bekommen.

Eine 67 Jahre alte Frau hat in Wallerstein eine Dose Tabak gestohlen. Laut Polizeibericht griff die Diebin am Samstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt zu. Sie erwartet nun eine Anzeige und Hausverbot. (AZ)

